Δήμος Αθηναίων: Άρχισε το «ξήλωμα» των παλιών και κατεστραμμένων καρτοτηλεφώνων (Photos)

Στο… χρονοντούλαπο της ιστορίας οδηγούνται τα καρτοτηλέφωνα που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Αθήνας, τα περισσότερα κατεστραμμένα και παρατημένα στη μοίρα τους και στο… tagging.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ήλθε «τέλος εποχής για τα εγκαταλελειμμένα καρτοτηλέφωνα της Αθήνας», προσθέτοντας ότι «απομακρύναμε 63 εγκαταλελειμμένα καρτοτηλέφωνα από τα πεζοδρόμια της πόλης τα οποία αποτελούσαν εμπόδια για πεζούς, ΑμεΑ, αλλά και εστίες ρύπανσης».

«Οι πρώτες παρεμβάσεις έγιναν σε κεντρικά σημεία όπως: Σύνταγμα, Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Κολωνάκι, Εξάρχεια, Κυψέλη, Παγκράτι, Πετράλωνα, Αμπελόκηποι, Βοτανικός κ.ά.», συμπλήρωσε και ανακοίνωσε ότι «θα ακολουθήσουν αποξηλώσεις και σε άλλες περιοχές της Αθήνας: 24 μέσα στον Αύγουστο και 67 επιπλέον μέχρι τον Οκτώβρη».

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος, με τις αποξηλώσεις αυτές «μειώνουμε τον οπτικό θόρυβο, βελτιώνουμε την προσβασιμότητα και αναβαθμίζουμε τον δημόσιο χώρο», ενώ ευχαρίστησε και τον ΟΤΕ για τη συνεργασία στην υλοποίηση του έργου.

