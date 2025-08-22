Γυναικοκτονία στον Βόλο: Πάνω από το πτώμα της μητέρας τους περίμεναν τα 3 παιδιά – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη, το βαρύ ποινικό παρελθόν του

Η βάναυση γυναικοκτονία 36χρονης από τον 40χρονο σύζυγό της, το πρωί της Παρασκευής (22/8) έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρο το πανελλήνιο. Πρόκειται για την 10η γυναικτονία που σημειώνεται μέσα στο 2025.

Η φρικιαστική δολοφονία μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών έχει συγκλονίσει την κοινωνία του Βόλου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 11 η κόρη του ζευγαριού τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης ζητώντας βοήθεια και λέγοντας ότι ο πατέρας της μαχαίρωσε τη μητέρα της, στο διαμέρισμα της οικογένειας στην οδό Κωνσταντά.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν στην είσοδο της πολυκατοικίας το άψυχο σώμα της γυναίκας, φέροντας τραύματα στον λαιμό και στα πλευρά. Δίπλα της βρίσκονταν τρία από τα παιδιά της οικογένειας, δύο κορίτσια ηλικίας 16 και 6 ετών και ένα αγόρι 13 ετών. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, από το πρωί οι γονείς καβγάδιζαν έντονα.

Ήθελε να φύγει από το σπίτι και την σκότωσε

Όταν η 36χρονη αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, ο σύζυγός της την ακολούθησε κρατώντας ένα αιχμηρό εργαλείο που φέρεται να προέρχεται από σετ ψησίματος. Την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας και τη χτύπησε επανειλημμένα. Η γυναίκα, μητέρα τεσσάρων παιδιών ηλικίας 18, 16, 13 και 6 ετών, έπεσε νεκρή λίγα μόλις μέτρα από την πόρτα του σπιτιού της.

Βαρύ ποινικό και ψυχιατρικό παρελθόν

Ο δράστης, έχει βαρύ ποινικό και ψυχιατρικό παρελθόν. Όπως προκύπτει, στις 28 Ιουνίου 2025 είχε μεταφερθεί από αστυνομικούς στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου για ακούσια εξέταση, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας. Οι γιατροί είχαν αποφανθεί ότι χρειαζόταν νοσηλεία και είχε παραμείνει στο νοσοκομείο.

Το ποινικό του μητρώο είναι επίσης βεβαρημένο. Τον Νοέμβριο του 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, ενώ το 2019 είχε βρεθεί δύο φορές στα χέρια της αστυνομίας για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Νωρίτερα, το 2018, είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών. Η εγκληματική του δραστηριότητα εντοπίζεται ήδη από το 2013, όταν είχε συλληφθεί για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα, με το δικαστήριο να τον κρίνει ανεπιθύμητο αλλοδαπό.

Συγκεκριμένα:

-Την 28/06/2025 από Αστυνομικούς του Α.Τ Βόλου, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, για την ακούσια ψυχιατρική του εξέταση, ένεκα απόπειρας αυτοκτονίας που είχε προβεί την 01:30 της ιδίας και αφού εξετάσθηκε από αρμόδιους Ψυχιάτρους, διαγνώσθηκε ότι χρήζει νοσηλείας και νοσηλεύθηκε στο Τμήμα Ψυχιατρικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

-Την 18/11/2024, είχε συλληφθεί από την Υ.Α Βόλου (νυν Υ.Δ.Ε.Ε Βόλου), για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ.

-Την 09/10/2019 & την 24/10/2019, είχε συλληφθεί από την Υ.Α Βόλου (νυν Υ.Δ.Ε.Ε Βόλου), για παράβαση Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών-ΚΑΤΟΧΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, καθόσον κατείχε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (ακατέργαστη κάνναβη (χασίς).

-Την 25/10/2018 έως 05/12/2018 κρατήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, με ποινή φυλάκισης ενός έτους για παράβαση άρθρου 225 Π.Κ. “ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΩΜΟΤΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ” & την 17/03/2020 έως 02/07/2020, κρατήθηκε στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης, με ποινή φυλάκισης τέσσερα (4) έτη & έξι (6) μήνες, για παράβαση άρθρου 187 Π.Κ. “ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ” & Παράβαση Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών-ΠΩΛΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, πράξη για την οποία είχε συλληφθεί την 18/12/2019 από το Τ.Α Πέλλας.

Την 12/10/2013 & την 18/10/2013 είχε συλληφθεί από το Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας Καστοριάς, για παράβαση άρθρου 217 Π.Κ. “ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ” & Νομοθεσία Περί Αλλοδαπών-ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ & ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟΣ & Απόφαση Τριμελούς Πλημ/κειου Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα συνέβησαν το πρωί της Παρασκευής στο σπίτι του ζευγαριού και μπροστά στα τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Ο 40χρονος, αλβανικής καταγωγής που εργαζόταν ως οικοδόμος, και η 36χρονη σύζυγός του καυγάδισαν, κάτι που, όπως λένε κάποιες πληροφορίες, συνέβαινε συχνά το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, φαίνεται ότι η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και ο άνδρας άρπαξε ένα εργαλείο ψησίματος και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας.

Η 36χρονη παρά τα τραύματά της, έτρεξε να γλιτώσει βγαίνοντας από το διαμέρισμα του 1ου ορόφου στον οδό Κωνσταντά, όπου διαμένει η οικογένεια. Εκείνος την κυνήγησε κατεβαίνοντας τις σκάλες και στην είσοδο της πολυκατοικίας την χτύπησε ξανά. Τότε, η γυναίκα έπεσε πάνω στην τζαμαρία και ο δράστης βλέποντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα, εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης βγήκε τρέχοντας από το σπίτι και διέφυγε μέσω της οδού Γλάδστωνος.

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι»

Το αποτρόπαιο έγκλημα συνέβη μπροστά στα μάτια των παιδιών του ζευγαριού. Περίοικοι μιλούν για κραυγές που ακούστηκαν στη γειτονιά και για μια σκηνή που θύμιζε «ταινία τρόμου», ενώ συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των τεσσάρων παιδιών της οικογένειας: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να ψέλλισε ένα από τα παιδιά του ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ η οικογένεια δέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

Η μεγαλύτερη κόρη μίλησε στο gegonotanews, αναφέροντας ότι οι γονείς της είχαν συχνούς καυγάδες. Σήμερα το πρωί, ενώ όλη η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι, ξέσπασε ένας ακόμη καυγάς και τότε ο 40χρονος υπήκοος Αλβανίας άρπαξε το εργαλείο ψησίματος και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας, επίσης από την Αλβανία. «Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε», είπε η κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ωστόσο ότι ο 40χρονος ζήλευε την μητέρα της και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.

Η 36χρονη έτρεξε να γλιτώσει βγαίνοντας από το διαμέρισμα του 1ου ορόφου στον οδό Κωνσταντά, όπου διαμένει η οικογένεια. Εκείνος την κυνήγησε κατεβαίνοντας τις σκάλες και στην είσοδο της πολυκατοικίας την χτύπησε ξανά. Τότε, η γυναίκα έπεσε πάνω στην τζαμαρία και ο δράστης βλέποντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα, έτρεξε να φύγει. Ο δράστης, βγήκε τρέχοντας από την πολυκατοικία και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Αμέσως η αστυνομία ειδοποιήθηκε και εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 40χρονου. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρέθηκαν σύντομα ασθενοφόρο και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, oι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην πλησιάσουν σε περίπτωση που εντοπίσουν τον 40χρονο, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος και δεν αποκλείεται να είναι ακόμα οπλισμένος με αιχμηρό αντικείμενο.

