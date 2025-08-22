search
22.08.2025 18:43

Κίνδυνος για την υγεία στην Πάτμο: Τα λύματα από τον Βιολογικό καθαρισμό καταλήγουν μέχρι και στις βρύσες των… σπιτιών (Photos)

Patmostimes

Μεγάλο πρόβλημα ρύπανσης αντιμετωπίζει η Πάτμος, καθώς οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού δεν λειτουργούν σωστά. Τα λύματα καταλήγουν ακατέργαστα στη θάλασσα όπως μαρτυρούν φωτογραφικά ντουκουμέντα. Αυτό προκαλεί έντονη δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Με βάση τα ντοκουμέντα που παρουσιάζει το protothema.gr, τα λύματα καταλήγουν ακόμα και στις βρύσες σπιτιών και αυλών, με αποτέλεσμα το νερό που φτάνει στα σπίτια να είναι… φυσικά ακατάλληλο για χρήση και πόση.

Ρύπανση και δυσοσμία – Δεν λειτουργεί σωστά το εργοστάσιο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου όπως το patmostimes.gr, η δυσλειτουργία δεν αφορά μόνο τον υποθαλάσσιο αγωγό, αλλά κυρίως το ίδιο το εργοστάσιο επεξεργασίας, το οποίο φέρεται να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω μηχανικών βλαβών.

Καταγγελίες από κατοίκους του νησιού αναφέρουν πως τη νύχτα βυτιοφόρα με βοθρολύματα αδειάζουν το περιεχόμενό τους στις δεξαμενές του Βιολογικού, οι οποίες όμως δεν λειτουργούν. Καθώς παραμένουν εκεί όλη τη νύχτα, η δυσοσμία εξαπλώνεται, ενώ το πρωί οι κρουνοί ανοίγουν και τα απόβλητα διοχετεύονται κατευθείαν στη θάλασσα.

Απειλούν με προσφυγές οι κάτοικοι – Καταγράφηκαν παραβάσεις

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται -με πιο πρόσφατη την ανάθεση σε δύτη για την απόφραξη του αγωγού- το πρόβλημα παραμένει, καθώς δεν έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες στο εργοστάσιο. Κάτοικοι της περιοχής Χοχλακά απειλούν ακόμη και με προσφυγή στον εισαγγελέα, ενώ, πάντα σύμφωνα με τα Πατμιακά Χρονικά, ο δήμαρχος, Νικήτας Τσαμπαλάκης, είχε διαβεβαιώσει στις 28 Ιουλίου ότι το ζήτημα θα λυνόταν εντός δύο εβδομάδων -κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί.

Το Λιμεναρχείο, έπειτα από καταγγελίες για ρύπανση, προχώρησε σε αυτοψία στις εγκαταστάσεις και κατέγραψε παραβάσεις. Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει την επιβολή τέλους για την απόρριψη βοθρολυμάτων στον Βιολογικό, ύψους 10 ευρώ ανά βυτίο και 1,20 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Πλέον, προκύπτουν ερωτήματα για το αν τα έσοδα αυτά εισπράττονται και πώς αξιοποιούνται.

Όσο οι βλάβες παραμένουν και οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν, η Πάτμος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει ένα μείζον περιβαλλοντικό και υγειονομικό ζήτημα, που πλήττει τόσο την ποιότητα ζωής των κατοίκων όσο και την εικόνα του νησιού ως τουριστικού προορισμού.

