Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο δράστης, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του – Η εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση και οι 4 συλλήψεις

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Βόλο. O 40χρονος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, σύμφωνα με πληροφορίες, με εργαλείο ψησίματος, είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, ενώ τον Ιούνιο νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική.

Ο δράστης, που δεν έχει συλληφθεί ακόμη καθώς διέφυγε, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν μεταξύ άλλων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο του 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 κρατήθηκε στις φυλακές της Λάρισας για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά και το 2013 είχε συλληφθεί για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στην Ελλάδα.

Επίσης, τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία, μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν ακόμη και να έχει δώσει τέλος στη ζωή του.

Συγκεκριμένα:

-Την 28/06/2025 από Αστυνομικούς του Α.Τ Βόλου, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, για την ακούσια ψυχιατρική του εξέταση, ένεκα απόπειρας αυτοκτονίας που είχε προβεί την 01:30 της ιδίας και αφού εξετάσθηκε από αρμόδιους Ψυχιάτρους, διαγνώσθηκε ότι χρήζει νοσηλείας και νοσηλεύθηκε στο Τμήμα Ψυχιατρικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

-Την 18/11/2024, είχε συλληφθεί από την Υ.Α Βόλου (νυν Υ.Δ.Ε.Ε Βόλου), για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ.

-Την 09/10/2019 & την 24/10/2019, είχε συλληφθεί από την Υ.Α Βόλου (νυν Υ.Δ.Ε.Ε Βόλου), για παράβαση Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών-ΚΑΤΟΧΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, καθόσον κατείχε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (ακατέργαστη κάνναβη (χασίς).

-Την 25/10/2018 έως 05/12/2018 κρατήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, με ποινή φυλάκισης ενός έτους για παράβαση άρθρου 225 Π.Κ. “ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΩΜΟΤΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ” & την 17/03/2020 έως 02/07/2020, κρατήθηκε στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης, με ποινή φυλάκισης τέσσερα (4) έτη & έξι (6) μήνες, για παράβαση άρθρου 187 Π.Κ. “ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ” & Παράβαση Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών-ΠΩΛΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, πράξη για την οποία είχε συλληφθεί την 18/12/2019 από το Τ.Α Πέλλας.

Την 12/10/2013 & την 18/10/2013 είχε συλληφθεί από το Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας Καστοριάς, για παράβαση άρθρου 217 Π.Κ. “ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ” & Νομοθεσία Περί Αλλοδαπών-ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ & ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟΣ & Απόφαση Τριμελούς Πλημ/κειου Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα συνέβησαν το πρωί της Παρασκευής στο σπίτι του ζευγαριού και μπροστά στα τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Ο 40χρονος, αλβανικής καταγωγής που εργαζόταν ως οικοδόμος, και η 36χρονη σύζυγός του καυγάδισαν, κάτι που, όπως λένε κάποιες πληροφορίες, συνέβαινε συχνά το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, φαίνεται ότι η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και ο άνδρας άρπαξε ένα εργαλείο ψησίματος και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας.

Η 36χρονη παρά τα τραύματά της, έτρεξε να γλιτώσει βγαίνοντας από το διαμέρισμα του 1ου ορόφου στον οδό Κωνσταντά, όπου διαμένει η οικογένεια. Εκείνος την κυνήγησε κατεβαίνοντας τις σκάλες και στην είσοδο της πολυκατοικίας την χτύπησε ξανά. Τότε, η γυναίκα έπεσε πάνω στην τζαμαρία και ο δράστης βλέποντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα, εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης βγήκε τρέχοντας από το σπίτι και διέφυγε μέσω της οδού Γλάδστωνος.

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι»

Το αποτρόπαιο έγκλημα συνέβη μπροστά στα μάτια των παιδιών του ζευγαριού. Περίοικοι μιλούν για κραυγές που ακούστηκαν στη γειτονιά και για μια σκηνή που θύμιζε «ταινία τρόμου», ενώ συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των τεσσάρων παιδιών της οικογένειας: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να ψέλλισε ένα από τα παιδιά του ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ η οικογένεια δέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

Η μεγαλύτερη κόρη μίλησε στο gegonotanews, αναφέροντας ότι οι γονείς της είχαν συχνούς καυγάδες. Σήμερα το πρωί, ενώ όλη η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι, ξέσπασε ένας ακόμη καυγάς και τότε ο 40χρονος υπήκοος Αλβανίας άρπαξε το εργαλείο ψησίματος και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας, επίσης από την Αλβανία. «Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε», είπε η κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ωστόσο ότι ο 40χρονος ζήλευε την μητέρα της και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.

Η 36χρονη έτρεξε να γλιτώσει βγαίνοντας από το διαμέρισμα του 1ου ορόφου στον οδό Κωνσταντά, όπου διαμένει η οικογένεια. Εκείνος την κυνήγησε κατεβαίνοντας τις σκάλες και στην είσοδο της πολυκατοικίας την χτύπησε ξανά. Τότε, η γυναίκα έπεσε πάνω στην τζαμαρία και ο δράστης βλέποντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα, έτρεξε να φύγει. Ο δράστης, βγήκε τρέχοντας από την πολυκατοικία και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Αμέσως η αστυνομία ειδοποιήθηκε και εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 40χρονου. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρέθηκαν σύντομα ασθενοφόρο και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, oι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην πλησιάσουν σε περίπτωση που εντοπίσουν τον 40χρονο, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος και δεν αποκλείεται να είναι ακόμα οπλισμένος με αιχμηρό αντικείμενο.

