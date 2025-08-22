Κέα: Έξαρση γαστρεντερίτιδας στο νησί – Σπεύδουν στο κέντρο υγείας και στα φαρμακεία οι ασθενείς

Δεκάδες είναι τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδα που παρατηρούνται εδών και 10 ημέρες στην Τζια (Κέα) ενώ σήμερα έφτασε και κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο νησί.

Μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δεκάδες ασθενείς έχουν επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς, κοιλιακό πόνο και, σε αρκετές περιπτώσεις, πυρετό.

Όσοι εμφάνισαν πιο ήπια συμπτώματα απευθύνθηκαν στα φαρμακεία του νησιού.

Σε ύφεση τα συμπτώματα λέει ο ΕΟΔΥ – Άγνωση η αιτία της έξαρσης

Έξω από το περιφερειακό ιατρείο του νησιού έχουν τοιχοκολληθεί οδηγίες προφύλαξης ενώ σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα κρούσματα είναι σε ύφεση.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι πάντως που αναφέρουν πως το ξέσπασμα γαστρεντερίτιδας είναι ένα φαινόμενο που έχουν αντιμετωπίσει και τα προηγούμενα καλοκαίρια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που προκάλεσε την έξαρση της ασθένειας.

