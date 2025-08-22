search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

22.08.2025 18:24

Συγκλονίζει ο Κώστας Σαμαράς για την αδερφή του Λένα – «Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα, μακάρι να γιορτάζαμε μαζί τα γενέθλιά μου»

22.08.2025 18:24
kostas-lena-samara3

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο αδερφός της Λένας Σαμαρά, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή ξαφνικά στα 34 της χρόνια, με αφορμή τα γενέθλιά του.

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα… Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στην ζωή σας» έγραψε δίπλα στη φωτογραφία.

Η «αθόρυβη» παρουσία της Μελόνι σε βίλα στη Ρόδο πριν μεταβεί στην Ουάσινγκτον

Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του ακτιβιστή

Παράνομος χώρος ταφής ζώων συντροφιάς εντοπίστηκε στην Αθήνα – Το μήνυμα του Χάρη Δούκα

