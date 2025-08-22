Συγκλονίζει ο Κώστας Σαμαράς για την αδερφή του Λένα – «Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα, μακάρι να γιορτάζαμε μαζί τα γενέθλιά μου»

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο αδερφός της Λένας Σαμαρά, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή ξαφνικά στα 34 της χρόνια, με αφορμή τα γενέθλιά του.

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα… Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στην ζωή σας» έγραψε δίπλα στη φωτογραφία.

