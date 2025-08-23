Τροχαίο δυστύχημα αργά χθες (22.08.2025) το βράδυ στην Αταλάντη. Μία 32χρονη μητέρα σκοτώθηκε όταν αυτοκίνητο παραβίασε Stop και έπεσε πάνω στη μηχανή που οδηγούσε.

Η νεαρή γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, οδηγούσε τη μηχανή της στον δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη, όταν συνέβη το τροχαίο στο οποίο και έχασε τη ζωή της.

Δεν σταμάτησε στο Stop ο οδηγός

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε στο Stop, ερχόμενος από Λιβάνατες, θέλοντας να περάσει απέναντι για Τραγάνα.

Αποτέλεσμα ήταν το αυτοκίνητό του να εμβολίσει τη μηχανή με την άτυχη 32χρονη να τραυματίζεται θανάσιμα.

