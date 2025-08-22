search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 00:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 23:40

Πυροβολισμοί στη Φθιώτιδα για κτηματικές διαφορές: Αδελφός τραυμάτισε αδελφό, τα σκάγια χτύπησαν δύο ακόμη άτομα

22.08.2025 23:40
karabina

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο αδελφών σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (22.08.2025) σε χωριό της Φθιώτιδας, κοντά στη Μακρακώμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, σε χωριό της Φθιώτιδας ένας 60χρονος πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε τον μικρότερο αδελφό του.

Εκείνος πρόλαβε να τρέξει μακριά, ωστόσο τα σκάγια φέρεται να τον τραυμάτισαν, όπως και ακόμη δύο άνδρες που βρισκόντουσαν για εργασίες κοντά στο σπίτι των δύο αδελφών.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω εξετάσεις.

Αστυνομικοί του τμήματος Σπερχειάδας, έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τον δράστη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς μένει μόνιμα στο χωριό, ενώ ο αδερφός του στην Αθήνα.

Διαβάστε επίσης:

Πούτιν: «Φως στο τέρμα του τούνελ» βλέπει για τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις – Αποθεώνει τις ηγετικές ικανότητες του Τραμπ

Πολύνεκρο δυστύχημα στην Νέα Υόρκη: Aνατράπηκε λεωφορείο με τουρίστες – Παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς (Video)

Σόου Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο: Το τρόπαιο του Μουντιάλ, ο Ινφαντίνο, μια φωτογραφία και η πρόσκληση σε Πούτιν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
troxaio_mixani
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με νεκρή 32χρονη μητέρα στην Αταλάντη – Αυτοκίνητο παραβίασε Stop και έπεσε πάνω στη μηχανή της

adonis_2307_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ σώζει ζωές ανεξαρτήτως πλούτου – Ανοησίες τα περί δήθεν διακριτικής μεταχείρισης

pisina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρό σε πισίνα βίλας εντοπίστηκε 4χρονο κοριτσάκι

TRUMP_PUTIN
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία συζητούν για κοινά έργα στην Αρκτική και την Αλάσκα, λέει ο Πούτιν

karabina
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στη Φθιώτιδα για κτηματικές διαφορές: Αδελφός τραυμάτισε αδελφό, τα σκάγια χτύπησαν δύο ακόμη άτομα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

tiletheasi
MEDIA

Ρεκόρ εποχής η τηλεθέαση του χθεσινοβραδινού (20/8) «Το σόι σου»

dk-oyster-35654
TRAVEL

Beach clubs που «δαγκώνουν»: Αυτά είναι τα πιο ακριβά στην Ευρώπη - Με ελάχιστη κατανάλωση που φτάνει έως και 1.500 ευρώ

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 00:55
troxaio_mixani
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με νεκρή 32χρονη μητέρα στην Αταλάντη – Αυτοκίνητο παραβίασε Stop και έπεσε πάνω στη μηχανή της

adonis_2307_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ σώζει ζωές ανεξαρτήτως πλούτου – Ανοησίες τα περί δήθεν διακριτικής μεταχείρισης

pisina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρό σε πισίνα βίλας εντοπίστηκε 4χρονο κοριτσάκι

1 / 3