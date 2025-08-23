Καιρός: Σκόνη και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα, «σκυτάλη» με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης

Καλοκαιρινό αλλά με δροσιά και τοπικές βροχές θα είναι το Σαββατοκύριακο αφού από σήμερα η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να πέφτει και η ζέστη να υποχωρεί.

Ο υδράργυρος φαίνεται πως θα διατηρηθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα μέχρι το τέλος του μήνα, όμως όπως προειδοποιεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ο Σεπτέμβρης θα πάρει τη «σκυτάλη» με καύσωνα, καθώς αναμένεται θερμή αέρια μάζα από Μέση Ανατολή και Αφρική, η οποία θα παραμείνει για αρκετές μέρες στη χώρα μας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Τστραφύλλια:

«Σκυτάλη με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης!”Καλό μεσημέρι!

Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα.

Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας.

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός θα είναι αίθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις βραδινές και τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Ευνοείται η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 34, στη Θεσσαλία και τη Στερεά από 21 έως 35, στην Ήπειρο από 17 έως 33, στην Πελοπόννησο από 22 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες από 21 έως 32, στη Ρόδο από 24 έως 36 και στην Κρήτη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα δυτικά 2 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές 5 και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή 24 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6, που από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

