Αποτροπιασμός για την παράνομη ταφή ζώων στο Γουδί – ΈΔΕ για την υπόθεση από τον Δήμο Αθηναίων

Aποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για την παράνομη ταφή ζώων συντροφιάς στο Άλσος της Χωροφυλακής στο Γουδί.

Η ανακάλυψη έγινε από υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων που εντόπισαν θαμμένα ζώα σε χώρο με παιδικές χαρές.

Χθες ο Δήμος σε ανακοίνωσή του παραδέχτηκε ότι η πρακτική αυτή γινόταν από το 2021 και διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Την καταγγελία είχαν κάνει πολίτες στη περιοχή που είπαν πως ορισμένοι θάβουν εκεί ζώα συντροφιάς. Οταν πήγαν οι υπάλληλοι στο σημείο, ανακάλυψαν το μακάβριο θέαμα.

Ο συγκεκριμένος χώρος, που αποτελεί τμήμα του άλσους και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 μ. από παιδική χαρά και αποκλείστηκε από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Δημοτικοί σύμβουλοι κάνουν για «ωρολογιακή βόμβα» στον αστικό ιστό, τονίζοντας την επικινδυνότητα μιας τέτοιας πρακτικής σε ανοιχτό δημόσιο χώρο.

Για την υπόθεση έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ώστε να διερευνηθεί ποιος έδωσε την εντολή για τη χρήση του άλσους ως χώρου ταφής ζώων.

