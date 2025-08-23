search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 09:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.08.2025 08:24

Αποτροπιασμός για την παράνομη ταφή ζώων στο Γουδί – ΈΔΕ για την υπόθεση από τον Δήμο Αθηναίων

23.08.2025 08:24
goudi-tafos-zoon

Aποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για την παράνομη ταφή ζώων συντροφιάς στο Άλσος της Χωροφυλακής στο Γουδί.

Η ανακάλυψη έγινε από υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων που εντόπισαν θαμμένα ζώα σε χώρο με παιδικές χαρές.

Χθες ο Δήμος σε ανακοίνωσή του παραδέχτηκε ότι η πρακτική αυτή γινόταν από το 2021 και διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Την καταγγελία είχαν κάνει πολίτες στη περιοχή που είπαν πως ορισμένοι θάβουν εκεί ζώα συντροφιάς. Οταν πήγαν οι υπάλληλοι στο σημείο, ανακάλυψαν το μακάβριο θέαμα.

Ο συγκεκριμένος χώρος, που αποτελεί τμήμα του άλσους και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 μ. από παιδική χαρά και αποκλείστηκε από τις δημοτικές υπηρεσίες. 

Δημοτικοί σύμβουλοι κάνουν για «ωρολογιακή βόμβα» στον αστικό ιστό, τονίζοντας την επικινδυνότητα μιας τέτοιας πρακτικής σε ανοιχτό δημόσιο χώρο.

Για την υπόθεση έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ώστε να διερευνηθεί ποιος έδωσε την εντολή για τη χρήση του άλσους ως χώρου ταφής ζώων. 

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Άφαντος ο σύζυγος της 36χρονης που δολοφόνησε έξω από το σπίτι τους – Σε κατάσταση σοκ τα παιδιά της οικογένειας

Τηλεφωνικοί θάλαμοι ΟΤΕ: Το τέλος μίας ρομαντικής ιστορίας στην επικοινωνια

Καιρός: Σκόνη και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα, «σκυτάλη» με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
santorini-new
TRAVEL

Σαντορίνη: Η εποχή που το νησί αποκαλύπτει το πιο γοητευτικό του πρόσωπο το φθινόπωρο

Qube Research
BUSINESS

Qube Research: Αυξάνει ποσοστό 1,528% στην ΕΧΑΕ μέσω equity swaps ενόψει δημόσιας πρότασης Euronext

ERMOU-ATHINA-KOVID-1-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτή «πληγή» το δημογραφικό – Πρόβλεψη για συνέχεια της μείωσης του πληθυσμού για τουλάχιστον 3 δεκαετίες

SIEMENS2
BUSINESS

Siemens Energy: Ενισχύει συνεργασία με Κινέζους εταίρους για πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα και μείωση εκπομπών

vesyropoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας – Η επιθυμία της οικογένειάς του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kananter-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη χρήση των Canadair: «Μουσειακά εκθέματα θα έπρεπε να είναι τα CL-215» - Τι ισχυρίζεται μηχανικός αεροσκαφών

pisina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρό σε πισίνα βίλας εντοπίστηκε 4χρονο κοριτσάκι

glykeria-new
ΕΛΛΑΔΑ

BDS Greece: «Η αλήθεια πίσω από την ακύρωση της Γλυκερίας στο Sani Festival» - Απορρίπτει σενάρια περί επεισοδίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 09:02
santorini-new
TRAVEL

Σαντορίνη: Η εποχή που το νησί αποκαλύπτει το πιο γοητευτικό του πρόσωπο το φθινόπωρο

Qube Research
BUSINESS

Qube Research: Αυξάνει ποσοστό 1,528% στην ΕΧΑΕ μέσω equity swaps ενόψει δημόσιας πρότασης Euronext

ERMOU-ATHINA-KOVID-1-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτή «πληγή» το δημογραφικό – Πρόβλεψη για συνέχεια της μείωσης του πληθυσμού για τουλάχιστον 3 δεκαετίες

1 / 3