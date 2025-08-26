search
26.08.2025 21:29

Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υπεβλήθη ο Θανάσης Παφίλης

26.08.2025 21:29
pafilis-new

O Θανάσης Παφίλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά.

Με δήλωσή του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να ξεπεραστεί με επιτυχία το πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ευχαριστεί τον καρδιοχειρουργό Νεκτάριο Κογεράκη, αναπληρωτή διευθυντή του Β’ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ωνάσειου Νοσοκομείου και την ομάδα του καθώς επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Επίσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

