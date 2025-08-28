search
28.08.2025 17:36

Χάρης Δούκας: Επισκέφθηκε τις φυλακές όπου κρατείται ο Ιμάμογλου – «Η Δημοκρατία δεν φυλακίζεται»

28.08.2025 17:36
doukas-new

Σε αντιπροσωπεία δημάρχων ευρωπαϊκών πόλεων, η οποία επισκέφθηκε τις φυλακές της Σηλυβρίας, όπου κρατείται ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου μετά τη σύλληψή του, συμμετείχε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον προφυλακισμένο Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης.

Από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Δημοκρατία δεν φυλακίζεται. Είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε την αλληλεγγύη μας στον Εκρέμ Ιμάμογλου».

«Αυτή δεν είναι μόνο μια ένδειξη υποστήριξης προς το πρόσωπό του, αλλά και μια στάση υπέρ της Δημοκρατίας, ενάντια στον αυταρχισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ιμάμογλου, στο πλευρό του λαού της Τουρκίας. Μαζί, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα και να προστατεύσουμε τις αξίες που μας ενώνουν όλους», πρόσθεσε.

