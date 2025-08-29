search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

29.08.2025 11:02

Στόχος επίθεσης για δεύτερη φορά η Σέβη Βολουδάκη – «Δεν θα με φιμώσουν»

29.08.2025 11:02
Στόχος επίθεσης έγινε για δεύτερη φορά το γραφείο της Σέβης Βολουδάκη.

Όπως η ίδια κατήγγειλε από βήματος Βουλής τα ξημερώματα κουκουλοφόροι βανδάλισαν το πολιτικό της γραφείο.

«Χθες το βράδυ, ξημερώματα στο πολιτικό μου γραφείο κουκουλοφόροι, βανδάλισαν, έγραψαν συνθήματα ότι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν», είπε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για να προσθέσει ότι δεν θα καταφέρουν να τη φιμώσουν. 

«Από εδώ, το σπίτι της Δημοκρατίας θέλω να πω ότι τέτοιου είδος συμπεριφορές δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω τις ιδέες και τις αντιλήψεις μου γι’ αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων. Τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν θα με κάνουν να σιωπήσω, να με φιμώσουν, να υποχωρήσω», είπε. 

Την επίθεση στο πολιτικό γραφείο της Σέβης Βολουδάκη καταδίκασε ο πρόεδρος της επιτροπής όπου συζητείται το μεταναστευτικό νομοσχέδιο, Τάσος Μπαρτζώκας. 

Είναι η δεύτερη φορά που το πολιτικό γραφείο της Σέβης Βολουδάκη δέχεται επίθεση. Πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο άγνωστοι είχαν πετάξει κόκκινες μπογιές και είχαν προκαλέσει καταστροφές στο πολιτικό της γραφείο στα Χανιά. 

Ο.Π.

