Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού είναι ταλαντούχα αλλά η εκδήλωση στο Ολύμπιον ήταν χάλια 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σκηνοθετικές ενστάσεις για την εκδήλωση παρουσίασης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», στο Ολύμπιον είχε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
«Η εκδήλωση ήταν χάλια. Μπορεί να μην έχουν οργανωτικά δύναμη. Δεν ήταν καλή η έναρξη», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη Μαρία Καρυστιανού «ταλαντούχα», ωστόσο εκτίμησε ότι τα ποσοστά της θα ακολουθήσουν πτωτική πορεία. «Ξεκίνησε με αποδοχή 90% και τώρα είναι στο 10-15%. Είναι πιο πιθανό να πηγαίνει προς τα κάτω παρά προς τα πάνω. Είναι ταλαντούχα, δεν την υποτιμώ, έχει μία συγκρότηση».
Διαβάστε επίσης
Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Ο Αυγερινός ανοίγει την πόρτα σε μετεκλογικές συνεργασίες, τι λέει για τις κατηγορίες περί ρωσικής επιρροής
Δημογλίδου: Με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα μας χωρίζουν οι τελείες
Μαρία Λεπενιώτη: Η εμβληματική Πρόεδρος της Δίκης της Χρυσής Αυγής, στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.