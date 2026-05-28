Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού είναι ταλαντούχα αλλά η εκδήλωση στο Ολύμπιον ήταν χάλια 

Σκηνοθετικές ενστάσεις για την εκδήλωση παρουσίασης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», στο Ολύμπιον είχε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η εκδήλωση ήταν χάλια. Μπορεί να μην έχουν οργανωτικά δύναμη. Δεν ήταν καλή η έναρξη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη Μαρία Καρυστιανού «ταλαντούχα», ωστόσο εκτίμησε ότι τα ποσοστά της θα ακολουθήσουν πτωτική πορεία. «Ξεκίνησε με αποδοχή 90% και τώρα είναι στο 10-15%. Είναι πιο πιθανό να πηγαίνει προς τα κάτω παρά προς τα πάνω. Είναι ταλαντούχα, δεν την υποτιμώ, έχει μία συγκρότηση».

