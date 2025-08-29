Αντιδράσεις φορέων για το μεταναστευτικό νομοσχέδιο

Την πλάτη στο μεταναστευτικό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή γύρισαν κοινωνικοί κι άλλοι φορείς.

Κοινός τόπος των παρεμβάσεων που έγιναν ήταν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με πρόσχημα το μεταναστευτικό να θεσμοθετήσει πλαίσιο καταστολής, τιμωρίας και συρρίκνωσης δικαιωμάτων, έχοντας απέναντί της κοινωνία και θεσμούς.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ προειδοποίησε ανοιχτά ότι η επέκταση των λόγων και του χρόνου κράτησης μεταναστών εγκυμονεί τον κίνδυνο να τιμωρηθούν άνθρωποι που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης, τόνισε ότι το νομοσχέδιο συγκρούεται με θεμελιώδη νομοθετήματα, όπως η ευρωπαϊκή οδηγία για τις επιστροφές, ενώ ο Δικηγορικός Σύλλογος Ελλάδας μίλησε για «υπέρμετρη αυστηροποίηση» και ευθεία ποινικοποίηση του αλλοδαπού πολίτη.

Οι Διοικητικοί Δικαστές έκαναν λόγο για περαιτέρω κατασταλτική πολιτική εις βάρος των μεταναστών.

Η Διεθνής Αμνηστία απαίτησε την απόσυρση των διατάξεων που καταστρατηγούν το ενωσιακό δίκαιο, ενώ το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο όχι μόνο ποινικοποιεί τη μετανάστευση, αλλά και αποτυγχάνει στον δηλωμένο στόχο του: την αύξηση των απελάσεων.

Ο ίδιος φορέας κατήγγειλε και την κυβερνητική εκστρατεία συκοφάντησης και φίμωσης των ΜΚΟ.

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών έκανε λόγο για «γενικευμένη ποινικοποίηση της παραμονής» και το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «τιμωρητικό».

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προειδοποίησε ότι πλήττονται ακόμα και τα δικαιώματα των ανήλικων παιδιών, ενώ η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μίλησε για «επικίνδυνες νομικές ακροβασίες».

Ακόμα και οι αστυνομικοί, διά στόματος της ΠΟΑΣΥ, ξεκαθάρισαν ότι το υπουργείο Μετανάστευσης αδυνατεί να υλοποιήσει την πολιτική του χωρίς να φορτώσει νέα δυσβάσταχτα καθήκοντα στην ΕΛΑΣ.

«Με τον ίδιο οριακό προϋπολογισμό της ΕΛΑΣ θα λυθεί το μεταναστευτικό;» διερωτήθηκε ο εκπρόσωπός τους, καταγγέλλοντας υποστελέχωση και εξάντληση των συναδέλφων του.

Η συζήτηση του μεταναστευτικού νομοσχεδίου συνεχίζεται στην επιτροπή.

