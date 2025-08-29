Ελληνοτουρκικά: Νέες προκλήσεις από Φιντάν και άμεση αντίδραση από την Αθήνα

Νέο «βραχυκύκλωμα» στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας προκαλούν οι προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, οι οποίες προκάλεσαν έντονη διπλή αντίδραση στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, ο Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο TGRT HABER, ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί τα θέματα με την Τουρκία σαν «πολιτική ασπιρίνη», υποστηρίζοντας ότι η τακτική αυτή «ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος» για την Ελλάδα.

Αναλυτικά, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «δυστυχώς, στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας τα θέματα σχετικά με την Τουρκία είναι τα πρώτα θέματα που καθορίζουν την ατζέντα. Είναι σαν πολιτική ασπιρίνη. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα, τότε φέρε στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο. Έχει δημιουργηθεί η θεωρία της εξαρτημένης αντίδρασης. Έχει δημιουργηθεί η πολιτική εξαρτημένη αντίδραση. Ξέρετε αυτό το 1914 είχε φέρει το βραβείο Νόμπελ στον Πάβλοφ. Με το άκουσμα της Τουρκίας, αυτή η εξαρτημένη αντίδραση μέσα στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας είναι ένα θέμα που πρέπει να επιλυθεί στην ελληνική πολιτική».

Ο Φιντάν σημείωσε ότι «ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα. Εμείς δεν διστάζουμε να μπούμε σε πολεμική μαζί τους, δεν διστάζουμε να τους απαντήσουμε. Σε κάθε ζήτημα. Όμως εμείς ξέρουμε τι έχουν κάνει, με ποιους παίχτες, τι πήγαν να κάνουν, πως επιχείρησαν στο παρελθόν να πολιορκήσουν την Τουρκία. Εμείς τα είδαμε αυτά, λάβαμε τα μέτρα μας και συνεχίζουμε».

Και κατέληξε λέγοντας ότι «τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό. Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή. Ουσιαστικά δεν λένε “να εκλέξετε εμένα έναντι αυτού που υπάρχει απέναντι”. Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική. Κάνουν μια τέτοια φθηνή πολιτική, δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος. Για το μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που θα πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το κράτος τους».

Ελληνική αντίδραση

Απαντώντας στη νέα πρόκληση, ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι «η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ότι «η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κυρίαρχο κράτος, δεν θα δεχθεί υποδείξεις, σέβεται το διεθνές δίκαιο, επιδιώκει να συνομιλεί με όλους, αλλά ποτέ δεν θα βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας. Η πολιτική του διαλόγου χωρίς υποχώρηση έχει φέρει την Ελλάδα σε ένα σημείο να ισχυροποιείται ουσιαστικά και αυτό θα συνεχίσει να κάνει».

Διαβάστε επίσης

ΠΑΣΟΚ: Σκληρό πρέσινγκ και επίθεση στην κυβέρνηση – Οι μετωπικές που ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης

Εκλογικός νόμος: «Στα δύο» κυβέρνηση και ΝΔ και… στη μέση ο Μητσοτάκης

Στο συλλαλητήριο της 6ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Κουτσούμπας – Το συνολικό πρόγραμμά του στη ΔΕΘ