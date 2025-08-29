search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρενάτο Λέκκα

29.08.2025 06:35

ΠΑΣΟΚ: Σκληρό πρέσινγκ και επίθεση στην κυβέρνηση – Οι μετωπικές που ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  

29.08.2025 06:35
NIKOS_ANDROULAKHS_31_7
Eurokinissi

Στα ύψη συνεχίζεται να βρίσκεται η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση εν όψει και της «μάχης» που θα δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Η σύγκρουση των δύο κομμάτων επικεντρώνεται στην οικονομία και τον 13ο μισθό καθώς από την Χαριλάου Τρικούπη βλέπουν πως η κυβέρνηση ξεκίνησε εδώ και μεγάλο διάστημα ανήθικα χτυπήματα. 

Σκληρό πρέσινγκ

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είναι προφανές ότι έχει μπερδευτεί και ο ίδιος με τα διαφορετικά νούμερα, που παραθέτει από μέρα σε μέρα. Γνωρίζαμε ότι έχει χαλαρή σχέση με την αλήθεια αλλά  οι τελευταίες του επιδόσεις έχουν ξεπεράσει κάθε αρνητική προσδοκία. Είναι καθημερινό φαινόμενο οι ανακολουθίες, τα ψεύδη προς χάριν της παραπληροφόρησης και η τοξικότητα» απάντησαν στα όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης για την οικονομία.

Όσον αφορά τις εξαγγελίες του Κινήματος στη ΔΕΘ στην Χαριλάου Τρικούπη διατυμπανίζουν πως «το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ οδηγεί στην αναπτυξιακή ανόρθωση και τη στήριξη της κοινωνίας. Εκεί που απέτυχε παταγωδώς το σύστημα Μητσοτάκη». Όπως έγραψε και «Το Ποντίκι» στο τελευταίο του φύλλο στην ομιλία του ο Ανδρουλάκης εκτός από την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και την εμφάνιση του εαυτού του ως εν δυνάμει Πρωθυπουργού, θα επιχειρήσει να αποδομήσει και την κυβερνητική πολιτική με το ειδικό βάρος να δίνεται στην οικονομία. Αυτό αποτυπώνει και το παραπάνω σχόλιο προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Απαντήσεις από τον… «λαϊκιστή»

Στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κατηγορεί προκαταβολικά τον Νίκο Ανδρουλάκη ως λαϊκιστή και εκφραστή της τυφλής διαμαρτυρίας που αντιγράφει τις πρακτικές του προμνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη βλέπουν συντεταγμένη επίθεση προς σε αυτήν την κατεύθυνση. Γι’ αυτό το λόγο μάλιστα ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για κατά μέτωπο επίθεση προς τον Πρωθυπουργό και ο λόγος δεν είναι άλλος πέραν του γεγονότος ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ανεβάσει τον πήχη εκφράζοντας την άποψη πως «όσο φτάνουμε κοντά στις εθνικές εκλογές και όσο μένουμε στη γραμμή του αξιόπιστου συγκροτημένου λόγου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η άποψή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα ηττηθεί».

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε απερίφραστα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Τουρκία: Οι αρχές δεν επέτρεψαν στον Δούκα και σε άλλους ευρωπαίους δημάρχους να επισκεφθούν τον Ιμάμογλου στη φυλακή (photos)

Προκριματική μάχη κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ ενόψει ΔΕΘ για τον 13ο μισθό

