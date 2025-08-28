Προκριματική μάχη κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ ενόψει ΔΕΘ για τον 13ο μισθό

«Άλλαξε στρατηγική ο κ. Μαρινάκης αντιλαμβανόμενος ότι η κυβερνητική προπαγάνδα ”ελαφρύναμε τα βάρη-πέρασαν τα δύσκολα της ακρίβειας” έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τη δυσβάστακτη καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, που βλέπουν τον πληθωρισμό και την αισχροκέρδεια των καρτέλ να εξανεμίζει την αγοραστική τους δύναμη», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ειδικότερα αναφέρει το ΠΑΣΟΚ ότι «σε αντίθεση και με τον υπουργό Οικονομικών που τόνιζε ότι ακόμη και να υπήρχαν τα λεφτά για τον 13ο και τον 14ο μισθό, δεν θα τα έδιναν, αλλά και με όσα ο ίδιος ανέφερε λίγες μέρες πριν όταν επίσης το απέρριπτε μετά βδελυγμίας, σήμερα ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη επί της αρχής. Μάλιστα, διόρθωσε τον εαυτό του για το κόστος της επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο».

Το ΠΑΣΟΚ «επαναλαμβάνει» προς τον κ. Μαρινάκη ότι δεν νομιμοποιείται να του κάνει μαθήματα δημοσιονομικής σοβαρότητας, «γιατί οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου». «Ας σταματήσει και την κοπτοραπτική και την προπαγάνδα, γιατί επίσης θα πέσουν στο κενό», προσθέτει.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση αγωνιά να σώσει επικοινωνιακά στη ΔΕΘ, ό,τι δεν σώζεται». «Οι πολίτες, όμως, δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από μια κυβέρνηση που απέτυχε και παραδίδει μια Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις στην αγοραστική δύναμη. Μια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής ‘φουσκώνοντας’ τα φορολογικά έσοδα», καταλήγει.

Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

«Στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρίσκονται σε μεγάλη πολιτική σύγχυση ή στην καλύτερη περίπτωση, να άκουσαν κάτι άλλο και όχι την σημερινή ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της απάντησης που εξέδωσαν.

Τους καλούμε λοιπόν, αφού ακούσουν προσεκτικά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, στη συνέχεια να απαντήσουν στα ουσιαστικά ερωτήματα, που προέκυψαν μετά την αποκάλυψη των λαθροχειριών που επιχείρησε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στα σοβαρά ζητήματα της οικονομίας:

-Πρώτον, κατάλαβαν άραγε στο ΠΑΣΟΚ ότι, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, εδώ και δέκα χρόνια το δημοσιονομικό κόστος που λαμβάνει υπόψη της η Κομισιόν για μέτρα, όπως ο 13ος μισθός στο Δημόσιο, είναι το μικτό και όχι το καθαρό, που υποστήριζε αναληθώς ο πρόεδρος τους Νίκος Ανδρουλάκης;

-Δεύτερον, κατανόησαν επιτέλους στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι λαθροχειρία να συγκρίνουν την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ με τον πληθωρισμό, γιατί το πραγματικό ΑΕΠ προκύπτει αφού πρώτα αφαιρεθεί ο πληθωρισμός από το ονομαστικό ΑΕΠ;

-Τρίτον, έμαθαν τη διαφορά μεταξύ εσόδων και φόρων και κυρίως αντιλήφθηκαν ότι τα φορολογικά έσοδα μπορούν να αυξάνονται με μειωμένους φόρους, όπως πράττει η κυβέρνηση;

Η επιμονή του ΠΑΣΟΚ στο λάθος δείχνει ότι όσα μαθήματα απλής αριθμητικής και πολιτικής οικονομίας κι αν τους γίνουν, είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως.

Αλήθεια, δεν υπάρχει ένας οικονομολόγος στο ΠΑΣΟΚ να τους προστατεύσει;», καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.

Διαβάστε επίσης:

«Πυρά» Κωνσταντοπούλου σε Τσίπρα: «Το νέο κόμμα του θα λέγεται “το λαγούμι”» – Εκτιμά εκλογές το 2025 λόγω… ΟΠΕΚΕΠΕ

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Δίνει 120 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση της ΔΕΘ, λέει «όχι» σε ξενοδοχείο

Κουτσούμπας για ΔΕΘ: «Παροχές» θα είναι περισσεύματα από το μεγάλο φαγοπότι