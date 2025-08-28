Κουτσούμπας για ΔΕΘ: «Παροχές» θα είναι περισσεύματα από το μεγάλο φαγοπότι

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας και με αφορμή τις διαρροές για το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ υποστήριξε ότι αυτό μεταφράζεται σε ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

«Το πραγματικό μήνυμα της κυβέρνησης είναι: σκύψτε το κεφάλι, δουλέψτε σιωπηλά, χωρίς διεκδικήσεις και απαιτήσεις», είπε για να προσθέσει ότι οι «παροχές» θα είναι περισσεύματα από το μεγάλο φαγοπότι κι ένα μικρό κλάσμα απ΄ αυτά που έχει ήδη πάρει η κυβέρνηση με το θηριώδες υπερπλεόνασμα των 7,9 δισ. ευρώ όταν στόχος της κυβέρνησης ήταν 3,6 δισ. «Κι έχετε το θράσος να μιλάτε για παροχές, αυτό που γίνεται είναι απροκάλυπτη κλοπή», είπε.

Σε ότι αφορά στο συζητούμενο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, έκανε λόγο για σκόπιμη παραπλάνηση της κοινωνίας, καθώς –όπως τόνισε– η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα, την ώρα που ο ουσιαστικός στόχος δεν είναι να τιμωρηθούν οι πραγματικοί παραβάτες, αλλά να φιμωθούν όσοι αγωνίζονται και αντιστέκονται στην αδικία. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα νέα πειθαρχικά όργανα, στα οποία απουσιάζουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι δικαστικοί, ως μηχανισμούς ωμής καταστολής και εκφοβισμού.

Τέλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί με έμμεσο τρόπο να ξαναφέρει την κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο, παραβιάζοντας ξεκάθαρα το Σύνταγμα.

