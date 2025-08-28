search
28.08.2025 11:49

Μπαράζ επαφών Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ – Συναντήθηκε με βουλευτές της πόλης, τι συζήτησαν

28.08.2025 11:49
mitsotakis new (2)

Με βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης καθώς και βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αναφορά στη βορεια Ελλάδα συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος βρίσκεται στην πόλη στο πλαίσιο της κυβερνητικής προετοιμασίας ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση συμμετεπίχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας και στελέχη του κόμματος. 

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαντα θέματα της Θεσσαλονίκης και η προετοιμασία για την επίσκεψη του πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής στη Θεσσαλονίκη.

Από όσους βουλευτές μίλησαν επισημάνθηκε η ανάγκη να μην υπάρξει καθυστέρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας ότι δεν πρόκειται να μετακινηθεί η ΔΕΘ από το κέντρο της πόλης προς τα Δυτικά.

Επίσης έγινε συζήτηση για τα μέτρα της ΔΕΘ, με βουλευτές να ζητούν τη στήριξη των οικογενειών και τον πρωθυπουργό να δίνει στίγμα ότι θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, χωρίς όμως να μπαίνει σε λεπτομέρειες, καθώς αυτές θα ξεδιπλωθούν στην ομιλία του το άλλο Σάββατο.

Κατά την άφιξη του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων της Θεσσαλονίκης.

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

