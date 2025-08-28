ΠΑΣΟΚ: Ανέβασε (ξανά) τον πήχη ο Ανδρουλάκης – Η πολιτική αλλαγή που ζητούν στην Χαριλάου Τρικούπη

Μέσα από τον κρίσιμο Σεπτέμβριο της ΔΕΘ και των εορτασμών για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ περνάει η πολιτική αλλαγή που θέλει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ίσως αυτό είναι το πρώτο βήμα για την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών, τουλάχιστον έτσι το βλέπουν στην Χαριλάου Τρικούπη. Ο αρχηγός του Κινήματος δηλώνει αισιόδοξος πως μπορεί το κόμμα του να βρεθεί στη θέση του νικητή την Κυριακή των εκλογών.

«Υπάρχει άλλη επιλογή»

Με μήνυμα ότι υπάρχει άλλη πολιτική επιλογή, ο Ανδρουλάκης βλέπει τη ΔΕΘ ως μια ξεχωριστή ευκαιρία για να το αποδείξει στον ελληνικό λαό. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι το κόμμα του μπορεί να κερδίσει τις εκλογές εφόσον δοθεί προτεραιότητα στην πολιτική. «Όσο φτάνουμε κοντά στις εθνικές εκλογές και όσο μένουμε στη γραμμή του αξιόπιστου συγκροτημένου λόγου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η άποψή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα ηττηθεί. Εάν στον χρόνο αυτό, αντί προτεραιότητα να έχει η πολιτική, τα προβλήματα της κοινωνίας και οι λύσεις που προτείνουμε, ξεκινήσει μια συζήτηση κουτσομπολιού και όχι επί της πολιτικής ουσίας, νομίζω ότι εν τέλει πάλι ευνοείται η Νέα Δημοκρατία», ήταν και το μήνυμα που έστειλα μέσα από την συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Η Χαριλάου Τρικούπη δηλώνει έτοιμη να καταθέσει ένα άρτιο κυβερνητικό πρόγραμμα 100 ημερών που δεν συγκρίνεται από άποψη τεκμηρίωσης και ποιότητας με την πρόταση κανενός άλλου κόμματος της αντιπολίτευσης.

«Άγρια κόντρα» με την κυβέρνηση

«Είναι ψεύτης και συκοφάντης, γιατί ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλά για εσχάτη προδοσία. Και αυτό τι δείχνει; Την ποιότητα και την τοξικότητα της Νέας Δημοκρατίας». Η παραπάνω δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο έφερε μία νέα σκληρή σύγκρουση με τον Παύλο Μαρινάκη με τις «βολές» να ήταν σκληρές. Η σύγκρουση αυτή δείχνει και το κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στα δύο κόμματα.

Τα σενάρια για εκλογικό νόμο και ο… Τσίπρας

«Η αλλαγή του ορίου εισόδου στη Βουλή και η αλλαγή του μπόνους είναι σοβαρές δομικές αλλαγές. Το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση -και το στέλνω καθαρά το μήνυμα προς το Μαξίμου-, να στηρίξει τέτοια προεκλογικά παιχνίδια αλλαγής των goalpost», με αυτόν τον τρόπο ο Ανδρουλάκης τελείωσε κάθε συζήτηση περί σύμπλευσης εκλογικού νόμου, ο οποίος σύμφωνα στελέχη του Κινήματος δεν αποκλείεται η κυβέρνηση να επιχειρήσει να τον αλλάξει. Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης δείχνει σχεδόν… αδιαφορία. Ερωτηθείς για την σεναριολογία πίσω από τον πρώην πρωθυπουργό ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είπε: ««Όσο ο κ. Τσίπρας παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το θέμα αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα μείνει, αν θα τον διασπάσει, είναι ένα θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μάθει στην πολιτική μου ζωή να σέβομαι τα άλλα κόμματα και να μην κάνω παιχνίδια. Και θέλω αυτό να το τιμούν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, γιατί θέλω να σας πω ότι σε ανάλογες περιπτώσεις δεν είχαν την ίδια αντιμετώπιση».

