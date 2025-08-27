Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη (28/8), θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου, εν όψει της ΔΕΘ, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με Πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της βόρειας Ελλάδας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των επαφών του, ο Πρωθυπουργός στις 11:30 θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη, που θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί, επίσης, με βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

