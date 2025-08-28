Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίου: «Μπλόκο» αντισυνταγματικότητας από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής

Σοβαρές ενστάσεις ως προς τη συνταγματικότητα διατάξεων του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, διατυπώνει η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής.

Στην 28 σελίδων έκθεσή της επί του νομοσχεδίου που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην αντιπολίτευση και βγάζει την ΑΔΕΔΥ στους δρόμους, στηλιτεύει τη ρύθμιση που θεσπίζει μόνιμο κώλυμα διορισμού χωρίς δικαστική καταδίκη, αλλά και το άρθρο που «τιμωρεί» τους υπαλλήλους, αφαιρώντας τον χρόνο αναστολής καθηκόντων εφόσον υπάρξει ποινική καταδίκη ή πειθαρχικό πρόστιμο τριών μηνών και άνω.

Η επιστημονική υπηρεσία αφήνει παράλληλα, σαφείς αιχμές για προχειρότητα, ζητώντας διευκρινίσεις και αναδιατυπώσεις και σε άλλα σημεία του κειμένου, γεγονός που αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο το αφήγημα της κυβέρνησης περί «εκσυγχρονισμού».

Διαβάστε επίσης

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Μητσοτάκης: Συναντήσεις με τοπικούς παράγοντες στο «παρά πέντε» της ΔΕΘ

ΠΑΣΟΚ: Ανέβασε (ξανά) τον πήχη ο Ανδρουλάκης – Η πολιτική αλλαγή που ζητούν στην Χαριλάου Τρικούπη

Ο Τσίπρας, ο Φάμελλος, το «νέο κόμμα» και η «συγχώνευση»