ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 12:03
Όλγα Παναγιωτίδου

28.08.2025 10:49

Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίου: «Μπλόκο» αντισυνταγματικότητας από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής

28.08.2025 10:49
Σοβαρές ενστάσεις ως προς τη συνταγματικότητα διατάξεων του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, διατυπώνει η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής.

Στην 28 σελίδων έκθεσή της επί του νομοσχεδίου που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην αντιπολίτευση και βγάζει την ΑΔΕΔΥ στους δρόμους, στηλιτεύει τη ρύθμιση που θεσπίζει μόνιμο κώλυμα διορισμού χωρίς δικαστική καταδίκη, αλλά και το άρθρο που «τιμωρεί» τους υπαλλήλους, αφαιρώντας τον χρόνο αναστολής καθηκόντων εφόσον υπάρξει ποινική καταδίκη ή πειθαρχικό πρόστιμο τριών μηνών και άνω.

Η επιστημονική υπηρεσία αφήνει παράλληλα, σαφείς αιχμές για προχειρότητα, ζητώντας διευκρινίσεις και αναδιατυπώσεις και σε άλλα σημεία του κειμένου, γεγονός που αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο το αφήγημα της κυβέρνησης περί «εκσυγχρονισμού».

