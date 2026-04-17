Άρης Αντωνόπουλος: «Δέχθηκα πολύ μεγάλο bullying – Είχα κόμπλεξ κατωτερότητας»

Στα παιδικά του χρόνια αναφέρθηκε ο Άρης Αντωνόπουλος αποκαλύπτοντας ότι δεχόταν bullying στο σχολείο, εξαιτίας του οποίου είχε, μετέπειτα, «κόμπλεξ κατωτερότητας», όπως χαρακτηριστικά λέει.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Λοιπόν, με αφορμή τη συμμετοχή του στη σειρά “Porto Leone” του Alpha, ο ηθοποιός εξήγησε πως το γεγονός ότι έπαιζε στην τηλεόραση ως μαθητής, του δημιουργούσε προβλήματα στο σχολείο.

«Όταν πρωτοξεκίνησα, η τηλεόραση είχε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Δέχθηκα πολύ μεγάλο μπούλινγκ όταν ήμουν μικρός και έπαιζα στην τηλεόραση. Κάποια στιγμή εξαιτίας αυτού είχα κόμπλεξ κατωτερότητας. Ντρεπόμουν που με αναγνώριζαν. Όλοι τότε έβλεπαν τηλεόραση και οι καθηγητές μαζί μου ήταν πολύ σκληροί. Με ρωτούσαν πόσα χρήματα παίρνω, γιατί αργώ να πάω στο σχολείο, είχα διάφορα θέματα. Δεν πέρασα πολύ καλά με αυτό. Όταν οι άλλοι έπαιζαν μπάλα, εγώ ήμουν στα καμαρίνια και έκανα θέατρο» είπε αρχικά.

Ωστόσο, ακόμα κι αν ο χρόνος γυρνούσε πίσω, δεν θα άλλαζε το επάγγελμα, επισημαίνει.

«Είμαι ηθοποιός σε εισαγωγικά από 7 χρονών, δεν ξέρω κάτι άλλο. Βέβαια, κιόλας, δεν ξέρω αν θα το άλλαζα γιατί στη δουλειά περνούσα πάρα πολύ καλά. Αισθάνομαι πως ειδικά τότε με πρόσεχαν πάρα πολύ. Επίσης, η μητέρα μου με έτρεχε σε όλα αυτά και πήρα πάρα πολλά πράγματα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

