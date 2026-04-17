ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 09:12
17.04.2026 08:28

Άρης Αντωνόπουλος: «Δέχθηκα πολύ μεγάλο bullying – Είχα κόμπλεξ κατωτερότητας»

Στα παιδικά του χρόνια αναφέρθηκε ο Άρης Αντωνόπουλος αποκαλύπτοντας ότι δεχόταν bullying στο σχολείο, εξαιτίας του οποίου είχε, μετέπειτα, «κόμπλεξ κατωτερότητας», όπως χαρακτηριστικά λέει.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Λοιπόν, με αφορμή τη συμμετοχή του στη σειρά “Porto Leone” του Alpha, ο ηθοποιός εξήγησε πως το γεγονός ότι έπαιζε στην τηλεόραση ως μαθητής, του δημιουργούσε προβλήματα στο σχολείο.

«Όταν πρωτοξεκίνησα, η τηλεόραση είχε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Δέχθηκα πολύ μεγάλο μπούλινγκ όταν ήμουν μικρός και έπαιζα στην τηλεόραση. Κάποια στιγμή εξαιτίας αυτού είχα κόμπλεξ κατωτερότητας. Ντρεπόμουν που με αναγνώριζαν. Όλοι τότε έβλεπαν τηλεόραση και οι καθηγητές μαζί μου ήταν πολύ σκληροί. Με ρωτούσαν πόσα χρήματα παίρνω, γιατί αργώ να πάω στο σχολείο, είχα διάφορα θέματα. Δεν πέρασα πολύ καλά με αυτό. Όταν οι άλλοι έπαιζαν μπάλα, εγώ ήμουν στα καμαρίνια και έκανα θέατρο» είπε αρχικά.

Ωστόσο, ακόμα κι αν ο χρόνος γυρνούσε πίσω, δεν θα άλλαζε το επάγγελμα, επισημαίνει.

«Είμαι ηθοποιός σε εισαγωγικά από 7 χρονών, δεν ξέρω κάτι άλλο. Βέβαια, κιόλας, δεν ξέρω αν θα το άλλαζα γιατί στη δουλειά περνούσα πάρα πολύ καλά. Αισθάνομαι πως ειδικά τότε με πρόσεχαν πάρα πολύ. Επίσης, η μητέρα μου με έτρεχε σε όλα αυτά και πήρα πάρα πολλά πράγματα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Ξανά ερωτευμένος ο Γιάννης Αϊβάζης, σχεδόν δύο χρόνια μετά το διαζύγιο από τη Μαρία Κορινθίου (Video)

Η Φαίη Σκορδά πήγε για πρόβα νυφικού – Ποια σχεδιάστρια θα εμπιστευτεί για τον γάμο της

Πέδρο Πασκάλ εναντίον… Πέδρο Πισκάλ: Νομική διαμάχη του ηθοποιού με brand ποτού στη Χιλή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: Κίνδυνος για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην Ιστορία με κλειστά Στενά του Ορμούζ

ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Απολογούνται και… αλληλοκατηγορούνται οι τρεις για τον θάνατο της Μυρτώς, σήμερα η κηδεία της 19χρονης

LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι όταν επιλέγουμε ποιους θα έχουμε πάνω από το κεφάλι μας να μας κυβερνούν»

ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: 8 νεκροί από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στο νησί Βόρνεο

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, παραμένει σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρατόμηση» εξπρές του διοικητή της ΕΥΠ στα Ιωάννινα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

