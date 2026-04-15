Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και… τον Μακρόν στην Αθήνα

Η δρομολογούμενη προμήθεια μαχητικών Eurofighter Typhoon από την Τουρκία δεν αναμένεται να ανατρέψει σοβαρά τις ισορροπίες ισχύος στο Αιγαίο. Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία διατηρεί σαφές πλεονέκτημα, τόσο τεχνολογικά όσο και επιχειρησιακά, χάρη στον υφιστάμενο στόλο των αναβαθμισμένων F-16 Viper (που φτάνει ήδη στο 50ό αεροσκάφος), των Rafale, καθώς και με την επικείμενη ένταξη των F-35.

Ωστόσο, η ενίσχυση της τουρκικής αεροπορίας με 20 σύγχρονα μαχητικά –με ορίζοντα πιθανής επέκτασης σε ακόμη 20– σε συνδυασμό με την απόκτηση προηγμένων όπλων πέραν του οπτικού πεδίου (BVR), όπως οι πύραυλοι Meteor, είναι μία εξέλιξη που προφανώς αναλύεται διεξοδικά από την ελληνική πλευρά. Και γιατί;

Ο λόγος είναι, το ενδεχόμενο επιλογής από την Τουρκία της έκδοσης Tranche 5 του Eurofighter, της πλέον προηγμένης τεχνολογικά διαμόρφωσης του αεροσκάφους, η οποία αναμένεται να καταστεί διαθέσιμη μετά το 2030. Αυτό βέβαια αφορά την κύρια αγορά και όχι αυτή των πρώτων μεταχειρισμένων Eurofighter. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η Άγκυρα φέρεται να εξετάζει συνεργασία με τη Γερμανία –η οποία έχει ήδη προχωρήσει σε σχετική παραγγελία– για την από κοινού κάλυψη του κόστους ανάπτυξης της συγκεκριμένης έκδοσης. Και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία και ως την προοπτική συμπαραγωγών. Κάτι που δεν συμβαίνει στην ελληνική περίπτωση.

Σε επίπεδο συγκριτικών δυνατοτήτων, τα Eurofighter Tranche 5 εκτιμάται ότι θα διαθέτουν ισχυρότερο ραντάρ, εξελιγμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, νέους αισθητήρες και αυξημένες επιλογές οπλισμού αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους σε σχέση με τα ελληνικά Rafale F3R.

Η εξέλιξη αυτή, ήδη βάζει την Πολεμική Αεροπορία να εξετάσει στρατηγικό σχεδιασμό για την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της με επιπλέον Rafale, τα οποία θα αποκτηθούν σε νεότερη διαμόρφωση, ώστε ανεξάρτητα από τις παραλαβές των αμερικανικών F-35, να μπορεί να ανταποκριθεί στην απειλή των Tranche 5.

Για την πρόσφατη ιστορία, να σημειώσουμε ότι η έκδοση Rafale F3R, που απέκτησε η Ελλάδα, εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2018, αποτέλεσε την πρώτη με ραντάρ AESA και δυνατότητα χρήσης πυραύλων Meteor. Ωστόσο, η Γαλλική Αεροπορία έχει ήδη περάσει στη νεότερη έκδοση F4 από το 2023, και στόχο τη διατήρησή της σε υπηρεσία έως και το 2050, ή και λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία εξετάζει την απόκτηση επιπλέον Rafale πριν το τέλος της δεκαετίας (ή και συντομότερα), προκειμένου να αντικαταστήσει τα Mirage 2000-5, των οποίων η υποστήριξη από τη Dassault αναμένεται να διακοπεί τα επόμενα χρόνια. Η κίνηση αυτή εντάσσεται και στο πλαίσιο της νέας δομής δυνάμεων, που έχει εγκριθεί σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, με στόχο τη διατήρηση ενός στόλου περίπου 200 σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών.

Κατά τις ίδια πηγές, η νέα προμήθεια θα αφορά την έκδοση Rafale F4 –η οποία αποτελεί σήμερα το βιομηχανικό πρότυπο– ή ενδεχομένως την ακόμη πιο εξελιγμένη F5, εφόσον αυτή θα έχει ενταχθεί σε υπηρεσία έως τότε. Ήδη, εκτός της Γαλλίας, χώρες όπως η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδονησία έχουν εντάξει ή σχεδιάζουν να εντάξουν τα Rafale F4 στα οπλοστάσιά τους.

Η έκδοση F4 φέρει σημαντικές αναβαθμίσεις σε σχέση με την F3R, δίνοντας έμφαση στη δικτυοκεντρική επιχειρησιακή φιλοσοφία. Διαθέτει προηγμένα συστήματα επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου εξελιγμένου data link για ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ακόμη και σε περιβάλλον έντονων ηλεκτρονικών παρεμβολών. Παράλληλα, ενσωματώνει αναβαθμισμένο ολοκληρωμένο σύστημα (suite) ηλεκτρονικού πολέμου, ισχυρότερο υπολογιστή μάχης για ταχύτερη σύντηξη δεδομένων και βελτιωμένο ραντάρ AESA με δυνατότητες εντοπισμού και εγκλωβισμού στόχων σε μεγάλες αποστάσεις.

Στα επιμέρους συστήματα περιλαμβάνονται νέος αισθητήρας υπερύθρων (IRST) για εντοπισμό στόχων χαμηλής ιχνηλασιμότητας, το σύστημα αυτοπροστασίας SPECTRA και το σύστημα σκόπευσης επί κάσκας Scorpion. Επιπλέον, τα Rafale F4 μπορούν να φέρουν τους νέους πυραύλους MICA NG, οι οποίοι διαθέτουν είτε υπέρυθρη είτε ραντάρ καθοδήγηση τύπου AESA, δυνατότητα εμπλοκής 360 μοιρών και αυξημένη εμβέλεια άνω του 40% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Η έκδοση F4 θεωρείται μεταβατικό στάδιο προς την επόμενη γενιά Rafale F5, η οποία αναμένεται μετά το 2030. Μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών της θα είναι η δυνατότητα συνεργασίας με μη επανδρωμένα συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου σμηνών drones και της επιχειρησιακής συνεργασίας με «πιστούς συνοδούς» (loyal wingmen), ενισχύοντας καθοριστικά την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία των αεροπορικών επιχειρήσεων.

Παράγοντες σε γνώση των τεκταινομένων, δεν αποκλείουν, ότι η πρώτες σοβαρές συζητήσεις για μία τέτοια αγορά θα γίνουν κατά την επικείμενη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Μακρόν στην Ελλάδα τις προσεχείς ημέρες (24 και 25 Απριλίου). Το ερώτημα, οπότε, μάλλον δεν αφορά τόσο τη νέα προμήθεια (που δείχνει προφανής), αλλά το κατά πόσον η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα έχει κάποια συμμετοχή, ή όφελος, καθώς κατά την προηγούμενη αγορά Rafale, ήταν ιδιαίτερα χαμηλή…

