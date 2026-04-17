Ο Πιτ Χέγκσεθ χρησιμοποίησε προσευχή από το «Pulp Fiction» σε ομιλία του στο Πεντάγωνο

Μια απρόσμενη επιλογή προσευχής από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προκάλεσε εντύπωση στο Πεντάγωνο, αφότου αποκαλύφθηκε ότι τα λόγια που απήγγειλε δεν προέρχονταν ακριβώς από τη Βίβλο, αλλά από σενάριο ταινίας.

Οι δημόσιες και ομαδικές προσευχές φαίνεται πως έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα στο αμερικανικό Πεντάγωνο, με τον ίδιο τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, να παίρνει πρώτη θέση.

Παρότι η Βίβλος περιλαμβάνει πληθώρα αποσπασμάτων κατάλληλων για προσευχή, ο υπουργός σε τελετή την περασμένη Τετάρτη επέλεξε να διαβάσει ένα κείμενο που τελικά αποδείχθηκε πως προέρχεται από την ταινία «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο.

Συγκεκριμένα, ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε σε αποστολή διάσωσης πιλότου στο Ιράν και κάλεσε το κοινό να προσευχηθεί μαζί του χρησιμοποιώντας την προσευχή «CSAR 25:17». Η αναφορά αυτή συνδυάζει το είδος της αποστολής (Combat Search and Rescue – Έρευνα και Διάσωση σε συνθήκες μάχης) με το βιβλικό χωρίο 25:17 από το βιβλίο του Ιεζεκιήλ.

Ωστόσο, το κείμενο που απήγγειλε έμοιαζε έντονα με τον γνωστό «βιβλικό μονόλογο» που εκφωνεί ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον στην ταινία, λίγο πριν πυροβολήσει έναν άνδρα, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της.

Στην πραγματικότητα, το αυθεντικό χωρίο από τον Ιεζεκιήλ είναι σαφώς πιο σύντομο και δεν περιλαμβάνει αναφορές όπως «η κοιλάδα του σκότους» ή «η αδελφική προστασία». Πρόκειται ουσιαστικά για μια δημιουργία του ίδιου του Ταραντίνο, ο οποίος συνέγραψε το σενάριο μαζί με τον Ρότζερ Άβερι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και ο Ταραντίνο είχε εμπνευστεί από προϋπάρχον υλικό, δανειζόμενος φράσεις από την ιαπωνική ταινία πολεμικών τεχνών της δεκαετίας του 1970 «Bodyguard Kiba», την οποία παρακολουθούσε φανατικά πριν ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία.

Διαβάστε επίσης

