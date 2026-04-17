ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 09:14
17.04.2026 07:38

Ο γγ του ΟΗΕ κάλεσε «όλα τα μέρη» να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου

17.04.2026 07:38
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξήρε την κατάπαυση του πυρός «μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου» και κάλεσε «όλα τα μέρη» να την τηρήσουν «πλήρως», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ στη Νέα Υόρκη.

 «Ο Γενικός Γραμματέας καλωσορίζει την ανακοίνωση περί κατάπαυσης του πυρός δέκα ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο» και εξαίρει τον «ρόλο των ΗΠΑ» για τη σύναψή της, αναφέρει το κείμενο, προσθέτοντας ότι «ελπίζει ότι η κατάπαυση του πυρός θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις».

 «Παροτρύνει όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός και να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου», προστίθεται στην ανακοίνωση, που χρησιμοποιεί διατυπώσεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι απευθύνεται και στο σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Ως προς αυτό, το κείμενο σημειώνει πως ο ΓΓ του ΟΗΕ «ελπίζει» πως θα εφαρμοστεί «πλήρως» η «απόφαση 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας»

Διαβάστε επίσης

Τραμπ: «Μικρή παράκαμψη» ο πόλεμος κατά του Ιράν, «αυτής της αξιαγάπητης χώρας»

Τραμπ: 10ήμερη εκεχειρία στον Λίβανο , τι προβλέπει – Αούν και Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο για τριμερή με τον Αμερικανό πρόεδρο

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Τι προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: Κίνδυνος για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην Ιστορία με κλειστά Στενά του Ορμούζ

ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Απολογούνται και… αλληλοκατηγορούνται οι τρεις για τον θάνατο της Μυρτώς, σήμερα η κηδεία της 19χρονης

LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι όταν επιλέγουμε ποιους θα έχουμε πάνω από το κεφάλι μας να μας κυβερνούν»

ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: 8 νεκροί από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στο νησί Βόρνεο

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, παραμένει σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρατόμηση» εξπρές του διοικητή της ΕΥΠ στα Ιωάννινα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 09:12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: Κίνδυνος για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην Ιστορία με κλειστά Στενά του Ορμούζ

ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Απολογούνται και… αλληλοκατηγορούνται οι τρεις για τον θάνατο της Μυρτώς, σήμερα η κηδεία της 19χρονης

LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι όταν επιλέγουμε ποιους θα έχουμε πάνω από το κεφάλι μας να μας κυβερνούν»

