Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Τι προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε 10ήμερη εκεχειρία, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσπάθειες για παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, έπειτα από εβδομάδες σφοδρών συγκρούσεων.
Το Ισραήλ δεν συγκρούεται άμεσα με τον Λίβανο ως κράτος, αλλά με τη Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν και δρα εντός λιβανικού εδάφους. Η Χεζμπολάχ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «οποιαδήποτε εκεχειρία πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου και να μην επιτρέπει στον ισραηλινό εχθρό καμία ελευθερία κινήσεων».
Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, δήλωσε ότι συμφώνησε στην εκεχειρία «για την προώθηση» των προσπαθειών ειρήνης με τον Λίβανο. «Έχουμε μια ευκαιρία να επιτύχουμε μια ιστορική συμφωνία ειρήνης με τον Λίβανο», ανέφερε.
Το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε χερσαία εισβολή στον νότιο Λίβανο, όπου οι δυνάμεις του εμπλέκονται σε σφοδρές μάχες με τη Χεζμπολάχ στην παραμεθόρια ζώνη.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε τους βασικούς όρους της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου:
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
