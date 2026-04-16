search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 23:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.04.2026 22:23

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Τι προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου

16.04.2026 22:23
livanos 7765- new

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε 10ήμερη εκεχειρία, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσπάθειες για παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, έπειτα από εβδομάδες σφοδρών συγκρούσεων.

Το Ισραήλ δεν συγκρούεται άμεσα με τον Λίβανο ως κράτος, αλλά με τη Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν και δρα εντός λιβανικού εδάφους. Η Χεζμπολάχ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «οποιαδήποτε εκεχειρία πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου και να μην επιτρέπει στον ισραηλινό εχθρό καμία ελευθερία κινήσεων».

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, δήλωσε ότι συμφώνησε στην εκεχειρία «για την προώθηση» των προσπαθειών ειρήνης με τον Λίβανο. «Έχουμε μια ευκαιρία να επιτύχουμε μια ιστορική συμφωνία ειρήνης με τον Λίβανο», ανέφερε.

Το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε χερσαία εισβολή στον νότιο Λίβανο, όπου οι δυνάμεις του εμπλέκονται σε σφοδρές μάχες με τη Χεζμπολάχ στην παραμεθόρια ζώνη.

Τι προβλέπει η 10ήμερη συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε τους βασικούς όρους της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου:

  • Η αρχική διάρκεια της εκεχειρίας μπορεί να παραταθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας των δύο πλευρών, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις
  • Το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα αυτοάμυνας» έναντι άμεσων ή επικείμενων απειλών
  • Ο Λίβανος δεσμεύεται να λάβει ουσιαστικά μέτρα ώστε να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ και άλλες ένοπλες ομάδες από επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων
  • Αναγνωρίζεται ότι οι λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την κυριαρχία και την άμυνα της χώρας
  • Ισραήλ και Λίβανος ζητούν από τις ΗΠΑ να διευκολύνουν περαιτέρω άμεσες διαπραγματεύσεις
  • Οι συνομιλίες θα στοχεύουν στην επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των χερσαίων συνόρων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olympiakos armani – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Myrto
ΕΛΛΑΔΑ

livanos israil vomvardismoi – new
ΚΟΣΜΟΣ

MITSOTAKIS_MAXIMOU_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

livanos 7765- new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

doukas-1
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

de-grece-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

gap rgvillage
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

olympiakos armani – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Myrto
ΕΛΛΑΔΑ

livanos israil vomvardismoi – new
ΚΟΣΜΟΣ

1 / 3