search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 23:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.04.2026 21:46

Σικάγο: Απειλή για βόμβα στο σπίτι του αδελφού του Πάπα Λέοντα

16.04.2026 21:46
Η αστυνομία στο Σικάγο διερευνά μια απειλή για βόμβα στο σπίτι του Τζον Πρέβοστ, αδελφού του Πάπα Λέοντα, αν και από την αρχική έρευνα στο κτίριο δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά, ούτε άλλες επικίνδυνες ύλες.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, που επικαλούνται τις αστυνομικές Αρχές, αναφέρθηκε μια απειλή για βόμβα στο σπίτι του Τζον Πρέβοστ στο Νιου Λένοξ του Ιλινόι, το βράδυ της Τετάρτης.

Η απειλή για τοποθέτηση βόμβας έγινε αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε στον Πάπα Λέοντα επειδή τον επέκρινε για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κατάγεται από το Σικάγο.

Η αστυνομία του Νιου Λένοξ, αφού έλαβε την πληροφορία για βόμβα σε μια ιδιωτική κατοικία εκκένωσε τα γειτονικά σπίτια και ερεύνησε την περιοχή. Οι αστυνομικοί «έπειτα από διεξοδική έρευνα, συμπέραναν ότι η απειλή ήταν αβάσιμη και δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί ή επικίνδυνα υλικά», ανέφερε.

Η έρευνα, ωστόσο, συνεχίζεται για να βρεθεί η «πηγή» της λανθασμένης πληροφορίας.

Σε μια ασυνήθιστη κριτική του, ο Πάπας, από το Καμερούν όπου πραγματοποιεί περιοδεία, κατήγγειλε τους ηγέτες που δαπανούν δισεκατομμύρια σε πολέμους και είπε ότι ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννους». Αν και χαρακτήρισε υπερβολικά φιλελεύθερο και «αδύναμο απέναντι στο έγκλημα» τον Πάπα, ο Τραμπ από την πλευρά του επαίνεσε τον αδελφό του, τον Λούις, που ζει στη Φλόριντα και στηρίζει το κίνημα MAGA. Ο Τζον Πρέβοστ είναι ένας άλλος από τους μεγαλύτερους αδελφούς του Πάπα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 23:20
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εuroleague: Στην κορυφή της κανονικής περιόδου ο Ολυμπιακός – Υπέταξε την Αρμάνι στο ΣΕΦ με 85-76

ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Την παρενοχλούσαν και επειδή δεν ενέδιδε εφάρμοσαν σχέδιο, λέει ο πατέρας της Μυρτούς – Αύριο η κηδεία της 

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: 10ήμερη εκεχειρία στον Λίβανο , τι προβλέπει – Αούν και Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο για τριμερή με τον Αμερικανό πρόεδρο

1 / 3