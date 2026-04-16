Τραμπ: Οι ΗΠΑ «σημειώνουν μεγάλη πρόοδο» στο θέμα του Ιράν –  Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, προσθέτοντας ότι δεν είναι βέβαιο πως απαιτείται παράταση της εκεχειρίας.

«Πηγαίνουμε καλά, μπορώ να σας το πω», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Δεν είμαι βέβαιος ότι χρειάζεται παράταση».

Πρόσθεσε ότι το Ιράν επιδιώκει έντονα μια συμφωνία και έχει δείξει ότι είναι «διατεθειμένο να κάνει πράγματα σήμερα που δεν ήταν διατεθειμένο να κάνει πριν από δύο μήνες».

Ερωτηθείς λίγο αργότερα τι θα συμβεί αν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε μόνιμη συμφωνία, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις θα ενταθούν εκ νέου.

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι μάχες θα ξαναρχίσουν», είπε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να παραδώσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, κάνοντας λόγο για δεσμεύσεις που ξεπερνούν τα 20 χρόνια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε, επίσης, «πολύ συναρπαστική» την προοπτική μιας συνάντησης στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης.

«Νομίζω ότι θα έχουμε μια συνάντηση», δήλωσε σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο «μέσα στην επόμενη μία ή δύο εβδομάδες». Όπως είπε, θα πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του είδους εδώ και 44 χρόνια.

Η πρόσκληση του Τραμπ ήρθε λίγο μετά τη συμφωνία Ισραήλ–Λιβάνου για 10ήμερη εκεχειρία, την οποία χαρακτήρισε «ένα πολύ καλό μικρό πακέτο για περίπου μία εβδομάδα». Αν οι δύο χώρες καταλήξουν σε μόνιμη εκεχειρία, ο Τραμπ ανέφερε ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ.

«Νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία με τον Λίβανο και ότι θα αναλάβουν τη Χεζμπολάχ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα ήταν ανοιχτός ακόμη και σε μια επίσκεψη στον Λίβανο «την κατάλληλη στιγμή».

Ο Τραμπ λέει ότι θα μπορούσε να πάει στο Πακιστάν για να υπογράψει συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει στην υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, εάν επιτευχθεί.

«Εάν η συμφωνία υπογραφεί στο Ισλαμαμπάντ, ίσως πάω», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος επαίνεσε τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και τον Στρατηγό του Πακιστανικού Στρατού Ασίμ Μουνίρ για τον ρόλο τους ως μεσολαβητές στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

«Ο στρατάρχης ήταν εξαιρετικός. Ο πρωθυπουργός ήταν πραγματικά εξαιρετικός στο Πακιστάν, οπότε ίσως πάω. Με θέλουν».

Διαβάστε επίσης:

Bloomberg: Έως 6 μήνες για συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν – Άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θέλουν οι χώρες του Κόλπου

Η Κούβα δεν είναι πτωχευμένο κράτος, είναι υπό πολιορκία, λέει ο Μιγκέλ Ντίας- Κανέλ: «Έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις ΗΠΑ»

Ο Ράμα γονάτισε ξανά μπροστά στη Μελόνι (Video)