Η Κούβα δεν είναι πτωχευμένο κράτος, είναι υπό πολιορκία, λέει ο Μιγκέλ Ντίας- Κανέλ: «Έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις ΗΠΑ»

Στο ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης από τις ΗΠΑ αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κούβας, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να την αντιμετωπίσει.

Ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ επαναβεβαίωσε τον «σοσιαλιστικό» χαρακτήρα του κουβανικού κράτους, με την ευκαιρία της 65ης επετείου της αποτυχημένης εισβολής στον Κόλπο των Χοίρων.

«Η χρονική στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολη και μας επιβάλλει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε σοβαρές απειλές, μεταξύ άλλων τη στρατιωτική επιθετικότητα», δήλωσε ο επικεφαλής του κουβανικού κράτους.

«Δεν το θέλουμε, όμως είναι καθήκον μας να είμαστε έτοιμοι να το αποφύγουμε και, εάν είναι αναπόφευκτο, να κερδίσουμε», συνέχισε ο Ντίας- Κανέλ, σε μια ομιλία που εκφώνησε ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων, που είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αβάνας για να γιορτάσουν την αποτυχημένη εισβολή του 1961.

Εκείνη τη χρονιά, μεταξύ 15ης και 19ης Απριλίου, 1.400 αντικαστρικοί, εκπαιδευμένοι και χρηματοδοτούμενοι από την CIA, είχαν επιχειρήσει να αποβιβαστούν στον Κόλπο των Χοίρων, σε απόσταση 250 χλμ από την πρωτεύουσα, χωρίς να καταφέρουν να ανατρέψουν το κομμουνιστικό καθεστώς του Φιντέλ Κάστρο.

Η Ουάσιγκτον, που αντιτίθεται στην κομμουνιστική εξουσία στην Κούβα από τότε που εγκαθιδρύθηκε το 1959, επέτεινε τον Ιανουάριο την οικονομική πίεσή της μπλοκάροντας κάθε προμήθεια σε υδρογονάνθρακες, αμέσως μόλις ανέτρεψε τον βασικό σύμμαχό της, τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

«Ένα ψευδές και πολύ κυνικό αφήγημα έχει κατασκευαστεί: εκείνο της Κούβας ως πτωχευμένου κράτους (…). Η Κούβα δεν είναι ένα πτωχευμένο κράτος, είναι ένα κράτος υπό πολιορκία», συμπλήρωσε ο επικεφαλής του κουβανικού κράτους. «Παραμένουμε μια σοσιαλιστική επανάσταση ακριβώς κάτω από τη μύτη της αυτοκρατορίας», συμπλήρωσε ο ίδιος, αναφερόμενος στις ΗΠΑ.

«Πιστεύω πως πρόκειται για δύο διαφορετικές στιγμές», το 1961 και το τώρα, όμως «αυτό είναι παρόμοιο, είναι ότι ο λαός είναι έτοιμος να υπερασπιστεί την κυριαρχία του, όποιο κι αν είναι το τίμημα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Μαρία Ρεγκέιρο, μια 82χρονη που βρισκόταν ανάμεσα στο πλήθος.

