ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

09.02.2026 09:02

Ενεργειακή «ασφυξία» στην Κούβα λόγω Βενεζουέλας – «Τέλος τα καύσιμα για ανεφοδιασμό αεροπλάνων»

09.02.2026 09:02
Οι αρχές της Κούβας ενημέρωσαν τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες εκτελούν πτήσεις προς και από τη νήσο, πως ο ανεφοδιασμός των αεροσκαφών τους με κηροζίνη θα ανασταλεί για τουλάχιστον έναν μήνα, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης στη χώρα.

Το έκτακτο μέτρο θα ισχύσει από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (9/2) προς Τρίτη (10/1) δήλωσε χθες, Κυριακή (8/2), στο Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος ευρωπαϊκού αερομεταφορέα.

«Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός με καύσιμο αεροσκαφών από την Τρίτη 10η Φεβρουαρίου στις 00:00», είπε το στέλεχος ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας.

Η Κούβα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με οξύτατη ενεργειακή κρίση μετά το τέλος του εφοδιασμού της με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, καθώς και την αμερικανική απειλή για την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα.

