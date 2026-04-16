Ο Ράμα γονάτισε ξανά μπροστά στη Μελόνι (Video)

Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα γονάτισε για ακόμα μία φορά μπροστά στην Τζόρτζια Μελόνι.

Η Τζόρτζια Μελόνι υποδέχθηκε σήμερα τον Αλβανό ομόλογο της στο Palazzo Chigi. Βλέποντας τη ο Ράμα ένωσε τα χέρια και γονάτισε.

Η Μελόνι είχε σχολιάσει στο παρελθόν ότι ο Ράμα το κάνει αυτό για να βρίσκονται στο ίδιο ύψος. Ο Ράμα έχει ύψος 2,1 ενώ η Μελόνι 1,63.

