Βρετανία: Ένταση στο Σάρεϊ μετά τον ομαδικό βιασμό γυναίκας έξω από εκκλησία – Ζητούν από την αστυνομία περιγραφή των υπόπτων

Τεταμένο είναι το κλίμα στην πόλη Επσομ στο Σάρεϊ της Βρετανίας μετά από τον ομαδικό βιασμό μίας γυναίκας έξω από εκκλησία. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους που απαιτούν από την αστυνομία να δώσει στη δημοσιότητα την περιγραφή των ανδρών που είναι ύποπτοι για τον ομαδικό βιασμό, με την αστυνομία να δηλώνει ότι «δεν θα ανεχτεί ταραχές».

Μονάδες καταστολής ταραχών αναπτύχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, αφού πολίτες βγήκαν στους δρόμους ζητώντας περιγραφή των υπόπτων.

Hundreds of riot police are out tonight in Epsom. Standing against hundreds of people outraged and heartbroken at the news of YET another horrific sexual attack of a young girl. A gang rape outside a CHURCH, 100 metres from the nightclub she was walking home from.



— Emma Dunwell (@ESpeaksFreely) April 15, 2026

Πριν από τη διαμαρτυρία, η αστυνομία είχε εκδώσει δύο επίσημες ανακοινώσεις από το Σάββατο, όταν σημειώθηκε ο βιασμός, αναφέροντας στη δεύτερη ότι δεν υπήρχαν «επαρκείς πληροφορίες» για να δοθούν περιγραφές.

Το BBC έχει απευθυνθεί αρκετές φορές στην Αστυνομία του Surrey για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση και τους υπεύθυνους.

Ο βιασμός σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες έξω από την Εκκλησία Methodist του Epsom, αφού το θύμα, μια γυναίκα περίπου 20 ετών, ακολουθήθηκε αφού έφυγε από το νυχτερινό κέντρο Labyrinth Epsom.

Η αστυνομία κάλεσε το κοινό να μην προβαίνει σε εικασίες σχετικά με την ταυτότητα των υπόπτων, δηλώνοντας: «Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω εντάσεις στις τοπικές μας κοινότητες».

Δεκάδες αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στη διαμαρτυρία στην οδό High Street του Epsom, με φωτογραφίες από το σημείο να φαίνεται ότι δείχνουν άτομα να πετούν αντικείμενα εναντίον τους.

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν επίσης τον δρόμο, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο ανώτερος αξιωματικός Mark Chapman δήλωσε: «Σεβόμαστε το δικαίωμα στη νόμιμη διαμαρτυρία και θα το διευκολύνουμε όπου αυτό είναι δυνατό και ασφαλές.Ωστόσο, ποινικά αδικήματα και διατάραξη της δημόσιας τάξης δεν θα γίνουν ανεκτά και θα λαμβάνουμε πάντα αυστηρά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε διαπράττει αδίκημα».

Ο Chapman πρόσθεσε ότι η «σημαντική αστυνομική παρουσία» της Τετάρτης είχε στόχο «να υποστηρίξει το δικαίωμα της ομάδας σε νόμιμη διαμαρτυρία και να ελαχιστοποιήσει την αναστάτωση στην τοπική κοινότητα».

Είπε ότι η διαμαρτυρία «ενδέχεται να προκάλεσε ανησυχία στους ανθρώπους στο κέντρο της πόλης», αλλά ότι προτεραιότητα των αστυνομικών ήταν «να διασφαλίσουν την ασφάλεια του ευρύτερου κοινού, καθώς και των συμμετεχόντων στη διαμαρτυρία».

Η Εκκλησία Methodist του Epsom πρόκειται να πραγματοποιήσει μια «κοινοτική εκδήλωση» την Πέμπτη, με στόχο «να υψώσουμε τη φωνή μας για τις γυναίκες που είναι ευάλωτες και για όλους όσοι πέφτουν θύματα».

Η αιδεσιμότατη Catherine Hutton χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή και απολύτως σοκαριστική», αλλά επέκρινε τη διαμαρτυρία ως «αρκετά εκφοβιστική».

Σχετικά με την επίθεση, δήλωσε ότι «τέτοιου μεγέθους φρίκης» δεν είχε συμβεί ξανά στο Epsom.

Πρόσθεσε ότι η εκδήλωση της εκκλησίας θα αποτελέσει διέξοδο για τους ανθρώπους να εκφράσουν συναισθήματα «συμπόνιας και αγανάκτησης με ουσιαστικό και θετικό τρόπο».

Είπε: «Το μίσος δεν μπορεί να διώξει το μίσος, μόνο η αγάπη μπορεί να το κάνει αυτό, και γι’ αυτό διοργανώνουμε μια πράξη ελπίδας για την κοινότητα, ώστε να σταθούμε μαζί και να δηλώσουμε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι».

Εν τω μεταξύ, η βουλευτής του Epsom, Helen Maguire, δήλωσε ότι η διαμαρτυρία είχε «καπελωθεί» από «δεξιούς ακτιβιστές του διαδικτύου» που ήθελαν να «οξύνουν τις διχαστικές εντάσεις». «Ευάλωτοι και θυματοποιημένοι».

Ο Mark Laxton, κάτοικος του Epsom που συμμετείχε στη διαμαρτυρία, δήλωσε: «Ήμουν εκεί για να δείξω τη στήριξή μου. Δεν θέλεις τέτοια πράγματα να συμβαίνουν δίπλα σου. Όλοι θέλουν απαντήσεις, γιατί πλέον κανείς δεν είναι ασφαλής».

Πρόσθεσε: «Ήμασταν εγώ και περίπου 200 έως 300 άλλα άτομα. Όλα οργανώθηκαν μέσω διαδικτύου.

Καμία γυναίκα δεν είναι ασφαλής και οι γυναίκες θα έπρεπε να είναι. Σπάνια βλέπεις αστυνομικούς να περιπολούν στους δρόμους και αυτό απογοητεύει τον κόσμο. Ελπίζω να τους βάλαμε σε σκέψεις».

Ο Subhir Singh, ιδιοκτήτης του Epsom Dry Cleaners, έκλεισε το κατάστημά του πριν από τη διαμαρτυρία της Τετάρτης.

Είπε: «Αρχικά άρχισαν να φωνάζουν στην αστυνομία και μετά κάποιοι άρχισαν να τους πετούν αυγά.

Δεν είναι καλό αυτό που συμβαίνει. Κάποιος πάνω από την αστυνομία πρέπει να κάνει κάτι».

Ο Madhur Gupta, που εργάζεται στο Epsom Food and Wine στην High Street, είπε ότι η αστυνομία έδωσε εντολή να κλείσει το κατάστημα περίπου στις 17:30 (ώρα Βρετανίας).

«Νομίζω ότι όλα τα καταστήματα έκλεισαν αφού ξεκίνησε η διαμαρτυρία», είπε.

Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να απευθύνουν έκκληση για μάρτυρες, ιδιαίτερα σε όποιον είδε μια γυναίκα σε κατάσταση ανάγκης στην περιοχή της Ashley Road μεταξύ 02:00 και 04:00 το Σάββατο.

