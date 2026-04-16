Bloomberg: Έως 6 μήνες για συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν – Άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θέλουν οι χώρες του Κόλπου

Άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θέλουν οι ηγέτες των αραβικών χωρών, εκτιμώντας ότι μπορεί να χρειαστεί 6 μήνες για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ηγέτες των αραβικών χωρών προειδοποιούν ότι αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν σε ένα μήνα, μπορεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Εκτιμούν δε, ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν.

Θέλουν να απαγορευτεί ο εμπλουτισμός ουρανίου στο Ιράν

Θεωρούν ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να απαγορεύει στο Ιράν τον εμπλουτισμό ουρανίου, καθώς εκτιμούν ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες να κατασκευάσει πυρηνικά. Θέλουν επίσης, να απαγορευτεί στη χώρα η κατοχή βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Παρόλα αυτά επιθυμούν να επιτευχθεί διπλωματική λύση, ώστε να αποτραπεί νέος γύρος εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραταθεί για δύο εβδομάδες η εκεχειρία, η οποία λήγει την Τρίτη αργά το βράδυ (ώρα ΗΠΑ), προκειμένου να κερδίσουν περισσότερο χρόνο για διαπραγματεύσεις με στόχο μια ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με το Bloomberg.

