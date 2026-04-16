Τι συμβαίνει τελικά με τα περίεργα deepfake memes για τον Ντόναλντ Τραμπ;

Πριν ο Τραμπ «υπάρξει» ως Ιησούς, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις με τη σχετική ανάρτησή του, είχε εμφανιστεί ως Πάπας, ως Ρόκι, υπήρχε ο Τραμπ στο «Apocalypse Now», αλλά και απεικονισμένος με κόκκινο φωτόσπαθο, σαν αυτό του Darth Vader. Για να τρολάρουν τα συλλαλητήρια «No Kings», παρουσιάστηκε και ως πιλότος μαχητικού, να ρίχνει… βόμβες περιττωμάτων πάνω στους διαδηλωτές.

Όπως αναφέρει το CNN σε σχετική του ανάλυση, ο Τραμπ ίσως αντιλήφθηκε ότι ξεπέρασε ένα όριο με την ανάρτηση που εμφανιζόταν ως Ιησούς και στη συνέχεια διαγράφηκε. Ωστόσο, η ενίσχυση της βάσης του Τραμπ φαίνεται να αποτελεί βασικό στοιχείο της επικοινωνιακής στρατηγικής του Λευκού Οίκου, σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι ενημερώνονται κυρίως από τα social media.

Έχει επίσης παρουσιαστεί από υποστηρικτή του, ο οποίος κατέχει επίσημη θέση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ως ένας από τους Πατέρες του Έθνους, να υπογράφει αυτό που μοιάζει είτε με το Σύνταγμα, είτε με τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας -αν και η εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη είναι αδέξια, καθώς εμφανίζεται να γράφει με φτερό-πένα αντί για το χαρακτηριστικό του Sharpie.

July 4th, 1776 and November 5th, 2024. The two most important dates in American history! pic.twitter.com/8anqoTYLUi — Nick Adams (@NickAdamsinUSA) July 3, 2025

Τα memes ως εργαλείο πολιτικής επιρροής και διασποράς ιδεών

«Τα memes είναι στην πραγματικότητα οπτικοί τρόποι επικοινωνίας και νομίζω ότι επιτρέπουν στους ανθρώπους να διασπείρουν ιδέες στον πολιτισμικό διάλογο χωρίς να χρειάζεται να εκφράζουν άμεσα συγκεκριμένες θέσεις ή απόψεις», δήλωσε η τεχνολογική δημοσιογράφος Taylor Lorenz, συγγραφέας του «Extremely Online: The Untold Story of Fame, Influence, and Power on the Internet».

Αντί να αποστασιοποιηθεί πλήρως από την ανάρτηση που κάποιοι Χριστιανοί θεώρησαν βλάσφημη, ο Τραμπ την Τετάρτη αναδημοσίευσε μια εικόνα όπου καταγράφεται στην αγκαλιά του Ιησού, κάτι που ταυτόχρονα αναγνώριζε την προηγούμενη ανάρτηση και την «επέκτεινε».

Οι Ιρανοί αξιοποίησαν επίσης το meme: Η πρεσβεία της χώρας στο Τατζικιστάν δημοσίευσε βίντεο όπου ο Ιησούς κατεβαίνει για να τιμωρήσει τον Τραμπ.

Jesus (peace be upon him) slaps Trump and throws him into the fire pic.twitter.com/1LjISwjfBe April 14, 2026

Όλες αυτές οι εικόνες αποτελούν μορφή deepfake, σύμφωνα με την Kaylyn Jackson Schiff, συνδιευθύντρια του Governance and Responsible AI Lab (GRAIL) του Πανεπιστημίου Purdue.

Ο όρος αυτός συνήθως συνδέεται με παραπλανητικό περιεχόμενο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να εξαπατήσει. Οι ερευνητές του GRAIL έχουν δημιουργήσει βάση δεδομένων με χιλιάδες πολιτικά deepfakes.

Τα darkfakes και τα glowfakes αφορούν σε ρεαλιστικές και πειστικές οπτικά εικόνες.

Τα «darkfakes» αποσκοπούν να δημιουργήσουν μια αρνητική εικόνα. «Μπορεί να είναι μια ρεαλιστική συνθετική εικόνα που προσπαθεί να κάνει έναν αντίπαλο να φαίνεται κακός», ανέφερε η Jackson Schiff.

Τα «glowfakes», από την άλλη, είναι θετικά: «Κάτι σαν “αναβάθμιση εικόνας”, που κάνει κάποιον να φαίνεται καλύτερος από την πραγματικότητα», σημειώνει η Jackson Schiff.

Υπάρχουν όμως και deepfakes που είναι ξεκάθαρα μη ρεαλιστικά.

Τα «foefakes» είναι αρνητικά και εμφανώς ψεύτικα, παρουσιάζοντας έναν αντίπαλο με αρνητικό τρόπο, ουσιαστικά ως μορφή τρολαρίσματος.

Τα «fanfakes» τοποθετούν ένα πρόσωπο σε βάθρο. Η απεικόνιση του Τραμπ ως Σούπερμαν ή θεϊκή φιγούρα είναι προφανώς μη ρεαλιστική, αλλά, σύμφωνα με την Jackson Schiff, μπορεί να «ενισχύσει τον ενθουσιασμό και την υποστήριξη μέσα στη βάση του».

White House's "Trump-As-Superman" Meme Quickly Draws Gavin Newsom's Response: Man Of Steel "Was An Undocumented Immigrant" https://t.co/CsOyNomsjP — Deadline (@DEADLINE) July 11, 2025

Δεν είναι σαφές αν όλες αυτές οι εικόνες παράγονται από τον Λευκό Οίκο. Μια εκδοχή της εικόνας του Τραμπ ως Ιησούς είχε ήδη κοινοποιηθεί τον Φεβρουάριο από τον λογαριασμό του Nick Adams, ενός δεξιού influencer με τίτλο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως «ειδικός προεδρικός απεσταλμένος για τον αμερικανικό τουρισμό και τις αξίες». Ο Adams είναι ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ και έχει αναρτήσει, μεταξύ άλλων, εικόνα όπου ο Τραμπ φαίνεται να προσεύχεται στο Οβάλ Γραφείο με τα φαντάσματα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και του Αβραάμ Λίνκολν πίσω του.

Η σχέση του Τραμπ με τη βάση του είναι ιδιαίτερη για την αμερικανική πολιτική, καθώς αντί να κρατά αποστάσεις από τα memes, τα ενισχύει όταν δημιουργούνται υπέρ του. Για τους υποστηρικτές του, παρουσιάζεται «ταυτόχρονα ως απλός άνθρωπος και ως εξυψωμένος ήρωας», όπως σημείωσε η Jackson Schiff.

Η Lorenz υποστήριξε ότι, παρότι αυτές οι εικόνες είναι προφανώς μη πραγματικές και συχνά γελοίες, μπορεί να έχουν αθροιστικό αντίκτυπο. «Κάθε billboard που βλέπεις πηγαίνοντας στη δουλειά σε κάνει να αγοράσεις κάτι; Όχι. Αλλά σιγά σιγά μπαίνει στο μυαλό σου και διαμορφώνει τον τρόπο που σκέφτεσαι», είπε.

H πολιτική του trolling

Αντίστοιχο ανάλογο στον πολιτικό χώρο της αριστεράς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, κάτι που ίσως εξηγεί γιατί οι Δημοκρατικοί δυσκολεύονται να βρουν ενιαίο ηγέτη. Ο Walker ανέφερε ότι ο Bernie Sanders και η Alexandria Ocasio-Cortez έχουν αξιοποιήσει τη δύναμη των social media, αλλά σε εντελώς διαφορετικό βαθμό από τον Τραμπ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του είναι πολύ καλοί στο να δημιουργούν fanfakes που είναι ελκυστικά για τη βάση τους και αξιοποιούν την ήδη υπάρχουσα τάση εξύψωσής του», ανέφερε η Jackson Schiff.

Μπορεί να δει κανείς τους Δημοκρατικούς να προσπαθούν να προσαρμοστούν, όπως όταν ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Gavin Newsom, δημοσιεύει εικόνα του Τραμπ ως Μαρία Αντουανέτα – ένα foefake – για να τον σατιρίσει σχετικά με την ανακατασκευή της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου, ή όταν υιοθετεί πιο επιθετικό ύφος στο X.

TRUMP “MARIE ANTOINETTE” SAYS, “NO HEALTH CARE FOR YOU PEASANTS, BUT A BALLROOM FOR THE QUEEN!” pic.twitter.com/u8o6dSsIhW — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 1, 2025

Το στοιχείο του trolling συνδέεται με τη σύγχρονη, διχαστική πολιτική. Ωστόσο, όλο αυτό συχνά μοιάζει επιφανειακό, κάτι που δεν ταιριάζει εύκολα με τον θεσμικό ρόλο ενός πολιτικού.

Η εικόνα του Τραμπ ως Ιησού είχε αρχικά αναρτηθεί παράλληλα με ειδήσεις για τη διαμάχη του με τον Πάπα, αλλά η εικόνα από μόνη της εξελίχθηκε σε αφήγημα. Το ίδιο συνέβη και όταν ο Τραμπ μοιράστηκε βίντεο με αβάσιμους ισχυρισμούς για εκλογική νοθεία, το οποίο κατέληγε σε ρατσιστικές εικόνες με τον Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του να εμφανίζονται ως πίθηκοι. Τόσο το βίντεο με τους Ομπάμα όσο και η «θεϊκή» AI εικόνα ανήκουν στις σπάνιες περιπτώσεις αναρτήσεων που διαγράφηκαν είτε από τον Τραμπ, είτε από τον Λευκό Οίκο.

