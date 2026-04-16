ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 15:51
16.04.2026 15:22

Πάπας Λέων: Ο κόσμος ρημάζεται από μια χούφτα τυράννους – Δαπανώνται δισ. για δολοφονίες και καταστροφή (Videos)

16.04.2026 15:22
Ο Πάπας Λέων κατέκρινε σφόδρα τους ηγέτες που ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε πολέμους και δήλωσε ότι ο κόσμος «ρημάζεται από μια χούφτα τυράννους», σε ασυνήθιστα επικριτικά σχόλια σήμερα, Πέμπτη 16/4, από το Καμερούν, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, του επιτέθηκε ξανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, κατέκρινε επίσης τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογούν πολέμους και προέτρεψε να υπάρξει μια «καθοριστική αλλαγή πορείας» στη διάρκεια συνάντησης που είχε στη μεγαλύτερη πόλη αγγλόφωνων περιοχών του Καμερούν.

«Οι κύριοι του πολέμου προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν πως αρκεί μόλις μια στιγμή για να καταστρέψεις, όμως συχνά μια ολόκληρη ζωή δεν φθάνει για να ξαναχτίσεις», δήλωσε ο ποντίφικας.

«Κάνουν τα στραβά μάτια στο γεγονός ότι δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται για δολοφονίες και καταστροφή, ωστόσο οι πόροι που χρειάζονται για επούλωση, για εκπαίδευση και για αποκατάσταση δεν βρίσκονται πουθενά», τόνισε ακόμη.

ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 15:51
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ

ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η ακριβής τοποθεσία της κατοικίας του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Λονδίνο (photos)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Εντός Μαΐου η ΝΔ εκκινεί η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν» – Live

