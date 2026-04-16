Δικαστής τα «βάζει» με τον Τραμπ για την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου: «Θρασύτατη προσπάθεια να συνεχίσει τις εργασίες»

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε σήμερα εκ νέου ότι το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να οικοδομήσει μια αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο χωρίς να έχει την έγκριση του Κογκρέσου είναι παράνομο, επικρίνοντας τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο καθώς ισχυρίστηκε πως οι απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας απαιτούσαν την προώθηση του έργου.

U.S. District Judge Richard Leon has once again ruled that President Donald Trump's plan to build a White House ballroom without congressional approval was unlawful.



More Here → https://t.co/E69sIuihDj pic.twitter.com/WjvDZWDPBR April 16, 2026

Σε μια 10σέλιδη απόφαση, ο δικαστής Ρίτσαρντ Λίον τροποποίησε τη διατύπωση μιας διαταγής που εξέδωσε την 31η Μαρτίου, η οποία ζητούσε τη διακοπή των εργασιών ανέγερσης, για να αντιμετωπίσει την «θρασύτατη» και «ανειλικρινή» ερμηνεία του Τραμπ και των ομοσπονδιακών υπηρεσιών της προηγούμενης απόφασής του σχετικά με τη συνέχιση του έργου.

A federal judge who halted construction of President Donald Trump's $400 million White House ballroom clarified on Thursday that the administration can proceed with below-ground construction of a bunker and other "national security facilities" at the site.

Το National Trust for Historic Preservation, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στον οποίο έχει ανατεθεί από το Κογκρέσο η προστασία των ιστορικών κτιρίων των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη σε βάρος της αμερικανικής διοίκησης, ισχυριζόμενο πως ο Τραμπ υπερέβη την εξουσία του όταν κατεδάφισε την ιστορική Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου τον περασμένο Οκτώβριο και άρχισε τις εργασίες κατασκευής της αίθουσας εκδηλώσεων, με δαπάνη άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων και χρηματοδότηση από εταιρικές δωρεές.

Ο Λίο είπε πως αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης απόφασής του, έτσι ώστε να σταματήσει την «υπέργεια κατασκευή της σχεδιαζόμενης αίθουσας χορού» αλλά όχι την «υπόγεια κατασκευή εγκαταστάσεων εθνικής ασφάλειας».

Η αρχική απόφαση του δικαστή, με ημερομηνία 31η Μαρτίου, ανέφερε πως μεγάλο μέρος των εργασιών πρέπει να σταματήσει, αλλά όμως τα συνεργεία θα μπορούσαν να συνεχίσουν «τις κατασκευές που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Λευκού Οίκου».

Τότε, ο Τραμπ και ομοσπονδιακές υπηρεσίες υποστήριξαν, σε δικαστικές προσφυγές τους, ότι η εξαίρεση του δικαστή περί εθνικής ασφάλειας αφορά ολόκληρο το έργο, λόγω στοιχείων της αίθουσας χορού, όπως οι κολώνες που είναι ανθεκτικές σε πλήγματα πυραύλων και η στέγη που είναι ανθεκτική σε επιθέσεις drone.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η αίθουσα χορού και ένα σχεδιαζόμενο στρατιωτικό καταφύγιο από κάτω αποτελούν ένα «ενιαίο, συνεκτικό σύνολο».

Ο δικαστής Λίον έγραψε στη σημερινή απόφαση ότι ο Τραμπ και ομοσπονδιακές υπηρεσίες «επιδιώκουν τώρα να ανατρέψουν αυτήν την εξαίρεση και επιμένουν αδικαιολόγητα ότι ολόκληρο το έργο της αίθουσας χορού μπορεί να προχωρήσει».

«Δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσω», υπογράμμισε ο δικαστής.

Διαβάστε επίσης:

Τι συμβαίνει τελικά με τα περίεργα deepfake memes για τον Ντόναλντ Τραμπ;

Τραμπ: Οι ΗΠΑ «σημειώνουν μεγάλη πρόοδο» στο θέμα του Ιράν – Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Bloomberg: Έως 6 μήνες για συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν – Άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θέλουν οι χώρες του Κόλπου











