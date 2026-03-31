31.03.2026 23:32

Δικαστικό μπλόκο στον Τραμπ για αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο – «Δεν είναι ιδιοκτήτης, δεν έχει τις εξουσίες που νομίζει ότι έχει»

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στις ΗΠΑ διέταξε την Τρίτη την κυβέρνηση Τραμπ να αναστείλει την κατασκευή αίθουσας δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο, απαγορεύοντας τη συνέχιση των εργασιών χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ύστερα από προσφυγή οργανώσεων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η απόφαση ελήφθη από τον δικαστή Ρίτσαρντ Λεόν στην Ουάσινγκτον, ο οποίος είχε διοριστεί από τον πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους. Ο Λεόν έκανε δεκτό το αίτημα ομάδας υπερασπιστών της πολιτιστικής κληρονομιάς, εκδίδοντας προσωρινή διαταγή που «παγώνει» το έργο.

«Ο πρόεδρος δεν είναι ιδιοκτήτης του Λευκού Οίκου»

Σύμφωνα με το Associated Press, ο δικαστής έκρινε ότι το Εθνικό Ίδρυμα για τη Διατήρηση της Ιστορικής Κληρονομιάς (National Trust for Historic Preservation) έχει σοβαρές πιθανότητες να κερδίσει την υπόθεση, τονίζοντας ότι «κανένας νόμος δεν δίνει στον Πρόεδρο την εξουσία που ισχυρίζεται ότι έχει».

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, σημείωσε: «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο διαχειριστής του Λευκού Οίκου για τις μελλοντικές γενιές των Προεδρικών Οικογενειών. Δεν είναι, ωστόσο, ο ιδιοκτήτης!».

Αναστολή 14 ημερών και πιθανή έφεση

Ο Λεόν ανέστειλε την εφαρμογή της απόφασής του για 14 ημέρες, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση «θέτει νέα και σοβαρά ζητήματα» και ότι η άμεση διακοπή ενός εν εξελίξει έργου ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, αναγνώρισε πως είναι πιθανό η κυβέρνηση να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Εξαιρέσεις για λόγους ασφάλειας

Ο δικαστής διευκρίνισε ότι εργασίες που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την προστασία του Λευκού Οίκου εξαιρούνται από την προσωρινή διαταγή.

Όπως ανέφερε, εξέτασε εμπιστευτικά στοιχεία που κατέθεσε η κυβέρνηση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναστολή των εργασιών δεν θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Το έργο και η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει την κατασκευή της αίθουσας δεξιώσεων το περασμένο καλοκαίρι. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, είχε ήδη κατεδαφιστεί η Ανατολική Πτέρυγα, προκειμένου να προχωρήσει το έργο.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η νέα αίθουσα θα είχε χωρητικότητα 999 ατόμων, ενώ η κατασκευή της – έκτασης περίπου εννέα στρεμμάτων – επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικές δωρεές, καθώς και από προσωπική συνεισφορά του ίδιου.

