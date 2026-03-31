ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 21:12
31.03.2026 20:49

Την απαγωγή αμερικανίδας δημοσιογράφου στη Βαγδάτη επιβεβαιώνει επίσημα το Ιράκ (Video)

Το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ δήλωσε την Τρίτη ότι μια ξένη δημοσιογράφος έχει απαχθεί στη Βαγδάτη.

Η ιρακινή κυβέρνηση δεν κατονόμασε τη δημοσιογράφο ή τους υπεύθυνους για την απαγωγή, αλλά δήλωσε ότι το θύμα είναι γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοπλοι άνδρες σταμάτησαν το αυτοκίνητό της σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, την τράβηξαν έξω και τράπηκαν σε φυγή

Ένα άτομο έχει συλληφθεί και συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απελευθέρωσή της, προστίθεται σε ανακοίνωση.

Η δημοσιογράφος Σέλι Κίτλεσον είχε τη βάση της στη Βαγδάτη και εργάζεται για το BBC, το Foreign Policy και το Al Monitor.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνεχίζεται η καταδίωξη ενός οχήματος στο οποίο επιβίβασαν δια της βίας τη δημοσιογράφο τέσσερις άνδρες που φορούσαν πολιτικά.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, όπου κατευθυνόταν το όχημα των απαγωγέων.

Τον Μάρτιο του 2023 απήχθη στο Ιράκ ένας Ρωσοϊσραηλινός φοιτητής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, από μια σιιτική οργάνωση, προσκείμενη στο Ιράν. Αφέθηκε ελεύθερος το 2025.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

