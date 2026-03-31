Την απαγωγή αμερικανίδας δημοσιογράφου στη Βαγδάτη επιβεβαιώνει επίσημα το Ιράκ (Video)

Το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ δήλωσε την Τρίτη ότι μια ξένη δημοσιογράφος έχει απαχθεί στη Βαγδάτη.

Η ιρακινή κυβέρνηση δεν κατονόμασε τη δημοσιογράφο ή τους υπεύθυνους για την απαγωγή, αλλά δήλωσε ότι το θύμα είναι γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοπλοι άνδρες σταμάτησαν το αυτοκίνητό της σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, την τράβηξαν έξω και τράπηκαν σε φυγή

Footage shows the moment American journalist Shelly Kittleson was kidnapped in Baghdad. pic.twitter.com/SSYLwiFjHp — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 31, 2026

Ένα άτομο έχει συλληφθεί και συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απελευθέρωσή της, προστίθεται σε ανακοίνωση.

Η δημοσιογράφος Σέλι Κίτλεσον είχε τη βάση της στη Βαγδάτη και εργάζεται για το BBC, το Foreign Policy και το Al Monitor.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνεχίζεται η καταδίωξη ενός οχήματος στο οποίο επιβίβασαν δια της βίας τη δημοσιογράφο τέσσερις άνδρες που φορούσαν πολιτικά.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, όπου κατευθυνόταν το όχημα των απαγωγέων.

Τον Μάρτιο του 2023 απήχθη στο Ιράκ ένας Ρωσοϊσραηλινός φοιτητής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, από μια σιιτική οργάνωση, προσκείμενη στο Ιράν. Αφέθηκε ελεύθερος το 2025.

