Γιατί η στρατιωτική ισχύς των ΗΠΑ δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρέσκεται να λέει στην Ουκρανία ότι δεν έχει ατού στον πόλεμό της με τη Ρωσία. Αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετωπίζει αυξανόμενα ερωτήματα σχετικά με τη δύναμη των δικών του χαρτιών στον πόλεμο με το Ιράν.

Θεωρητικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, με πληθυσμό πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερο από το Ιράν και τον ισχυρότερο στρατό και οικονομία στον κόσμο, έχουν ένα συντριπτικό πλεονέκτημα στην ισορροπία δυνάμεων. Προσθέστε σε αυτό τον δοκιμασμένο στρατό και την παντοδύναμη μηχανή πληροφοριών του Ισραήλ και φαίνεται μια άδικη μάχη, αναφέρει σε ανάλυσή του CNN.

Αλλά το Ιράν – μετατρέποντας τους λίγους τομείς πλεονεκτήματός του σε οδυνηρά σημεία πίεσης για τις ΗΠΑ και αναγκάζοντας τον καταπιεσμένο λαό του να υποστεί τις επιθέσεις – έχει κάνει περισσότερα από το να επιβιώσει. Ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι διαθέτει τη στρατηγική πρωτοβουλία.

Ένα μήνα μετά, ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε έναν ανταγωνισμό επιρροής. Ο Τραμπ μπορεί να έχει περισσότερη δύναμη, αλλά η επίτευξη μιας αδιαμφισβήτητης νίκης πιθανότατα θα απαιτούσε να αποδεχτεί ένα επίπεδο πολιτικής και οικονομικής ζημιάς που δεν θέλει να υπομείνει.

Το Ιράν δεν μπορεί να νικήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αλλά έπαιξε το απόλυτο ατού του κλείνοντας το Στενό του Ορμούζ, ένα σημαντικό σημείο στραγγαλισμού για τις εξαγωγές ενέργειας, κρατώντας έτσι όμηρο την παγκόσμια οικονομία και δημιουργώντας πολιτικό κόστος για τις ΗΠΑ.

Μια κούφια νίκη για τη διπλωματία του Τραμπ

Η στρατηγική ευπάθεια που υπονομεύει την στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ τονίστηκε από μια ανταλλαγή απόψεων σε ενημέρωση του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χαρακτήρισε την προθυμία του Ιράν να επιτρέψει σε 20 επιπλέον δεξαμενόπλοια να πλεύσουν μέσω του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες ως νίκη για «τη διπλωματία του προέδρου». Ωστόσο, το αφήγημα είναι απογοητευτικό, καθώς οι ΗΠΑ, ως η μεγαλύτερη δύναμη, δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε θέση να διαπραγματεύονται παραχωρήσεις.

Και αυτός ο στόλος των 20 δεξαμενόπλοιων είναι ασήμαντος σε σύγκριση με τον ημερήσιο μέσο όρο των άνω των 100 την ημέρα πριν από τον πόλεμο, όπως υπολογίστηκε από την Επιτροπή Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Αν δεν ήταν ο πόλεμος, τα Στενά θα ήταν ανοιχτά. Έτσι, κατά το αφήγημα της Λέβιτ, η πρώτη φαινομενική διπλωματική νίκη του Τραμπ απλώς αναιρεί ένα κλάσμα του δικού του αρνητικού αντίκτυπου.

Η δυσάρεστη πραγματικότητα για τον Τραμπ είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμφίβολα διαθέτουν τη στρατιωτική ισχύ για να ανοίξουν το Στενό. Αλλά η αποστολή του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ μέσω του Στενού θα έδινε στο Ιράν μια νίκη στην προπαγάνδα εάν χτυπούσε ή ακόμα και βύθιζε ένα αμερικανικό πλοίο. Πιθανότατα θα έπρεπε επίσης να αποβιβάσει χερσαία στρατεύματα για να απωθήσει τις ιρανικές δυνάμεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο θανάτων των Αμερικανών σε μάχη, κάτι που θα μπορούσε να κλονίσει την ήδη χαμηλή πολιτική του θέση.

Οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν και για τις άλλες επιλογές του Τραμπ, καθώς εξετάζει εάν θα καταλάβει το νευραλγικό κέντρο των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν στο νησί Kharg στο βόρειο Περσικό Κόλπο. Δήλωσε στους Financial Times την Κυριακή ότι ίσως θα ήθελε να καταλάβει το πετρέλαιο του Ιράν. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να στραγγαλίσει την ιρανική οικονομία. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα προκαλούσε τη συνθηκολόγηση του καθεστώτος αντί να επιτεθεί. Και θα του έδινε ακόμη μικρότερο κίνητρο να χαλαρώσει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Καθώς επιδιώκει να ενισχύσει το δικό του κύρος, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι εκτυλίσσεται μια παραγωγική διπλωματία στο παρασκήνιο με το Ιράν, παρά τις αρνήσεις του ότι βρίσκονται σε εξέλιξη άμεσες συνομιλίες. Αλλά απειλεί επίσης με πρωτοφανή βία για να φέρει την Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η άφιξη χιλιάδων Αμερικανών πεζοναυτών στην περιοχή – και η αποστολή περισσότερων από 1.000 αερομεταφερόμενων στρατευμάτων – έχει πείσει ορισμένους αναλυτές ότι η υπομονή του Τραμπ θα εξαντληθεί και ότι θα διατάξει τα αμερικανικά στρατεύματα να καταλάβουν το νησί Kharg ή νησιά στο Στενό. «Αυτό απέχει πολύ από μια εκτροπή. Αυτό φαίνεται σχεδόν σίγουρα ότι έρχεται μια περίοδος κλιμάκωσης», δήλωσε ο Ian Bremmer, πρόεδρος και ιδρυτής του Ομίλου Ευρασίας, στο CNN News Central τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι εάν το Ιράν δεν έκανε συμφωνία, θα οπλίσει το στρατιωτικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ «εξαλείφοντας εντελώς όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα πετρελαιοπηγεία και το νησί Kharg (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!).»

Σίγουρα ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Αλλά οι επιθέσεις αντιποίνων από το Ιράν θα ήταν αναπόφευκτες σε παρόμοιους στόχους στο έδαφος των συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο. Οι παγκόσμιες αγορές θα κατέρρεαν. Ο ήδη υψηλός κίνδυνος παγκόσμιας ύφεσης θα αυξανόταν. Και η προοπτική βομβαρδισμού μονάδων αφαλάτωσης ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη της ζωής στις ξηρές ερήμους του Κόλπου ώθησε τους δημοσιογράφους να ρωτήσουν τη Λέβιτ σχετικά με την πιθανότητα ο Τραμπ να διαπράξει έγκλημα πολέμου.

Η Ουάσιγκτον έχει ένα σημαντικό χαρτί που δεν έχει ακόμη παίξει. Έχει την ικανότητα να άρει τελικά τις κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει γονατίσει λόγω της αδυναμίας της να πουλήσει πετρέλαιο μέσω των κανονικών καναλιών. Η τελευταία εξέγερση κατά του καθεστώτος – που κατεστάλη βάναυσα από τις δυνάμεις ασφαλείας – προκλήθηκε εν μέρει από αυτή την στέρηση.

Μια πιθανή τακτική των ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι ο περιορισμός των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Αλλά αυτό θα μπορούσε να βλάψει τον Τραμπ όσο και το Ιράν.

Ο κατάλογος των 15 σημείων με τις αμερικανικές απαιτήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία περιέχει πολλά που η Τεχεράνη δεν θα δεχόταν ποτέ – συμπεριλαμβανομένων αυστηρών περιορισμών στα πυραυλικά της προγράμματα και μιας άνευ όρων χαλάρωσης του ελέγχου της στα Στενά.

Και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δει τη σύγκρουση μέσα από τα πιο στενά στρατιωτικά πρίσματα.

Η καθημερινή ενημέρωση του αριθμού των επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους — ο οποίος έφτασε τις 11.000 τη Δευτέρα — ενέχει τον κίνδυνο να κάνει συγκρίσεις με τον αριθμό των νεκρών στον πόλεμο του Βιετνάμ που επισκίασε την καταστροφική διάρκεια του πολέμου στο σύνολό του.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι βλέπουμε τα υπόλοιπα στοιχεία του καθεστώτος να γίνονται ολοένα και πιο πρόθυμα να τερματίσουν την καταστροφή και να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο μπορούν ακόμα», δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

Αυτό δεν είναι ένα άθροισμα του πολέμου που φαίνεται να ταιριάζει με την πραγματικότητα.

Το Ιράν έχει ένα μικρό αλλά εξαιρετικά πολύτιμο στρατηγικά χαρτί να παίξει

Το Ιράν μπορεί να μην έχει το πάνω χέρι στρατιωτικά, αλλά το κλείσιμο των Στενών τυυ Ορμούζ του δίνει δυσανάλογη δύναμη.

Η κίνησή του έχει ήδη προκαλέσει οικονομικές και πετρελαϊκές κρίσεις μέχρι την Αφρική και την Ασία. Πολλές ακόμη εβδομάδες διαταραγμένης θαλάσσιας κυκλοφορίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν έναν οικονομικό κατακλυσμό – και με τη σειρά τους να επιβάλουν έντονο εσωτερικό πολιτικό κόστος στον Τραμπ.

Η παράταση του πολέμου από το Ιράν προκαλεί επίσης τεράστιες συνέπειες στους συμμάχους των ΗΠΑ γείτονές του στον Κόλπο, καθώς επιδιώκουν να μεταμορφώσουν τις οικονομίες τους που βασίζονται στον άνθρακα, δημιουργώντας παγκόσμιους τουριστικούς, διαμετακομιστικούς και αθλητικούς κόμβους.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πιθανότατα έχουν δίκιο ότι έχουν καταστρέψει τα περισσότερα από τα drones και την πυραυλική ικανότητα του Ιράν. Αλλά η Τεχεράνη χρειάζεται μόνο να πετάξει μερικούς πυραύλους στο Ορμούζ ή στα αστικά τοπία του Κόλπου για να επιβάλει ένα δυσανάλογο οικονομικό κόστος.

Η επιρροή του Ιράν φαίνεται επίσης να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Όσο περισσότερο συνεχίζεται ο πόλεμος, τόσο υψηλότερο είναι το κόστος για τον πρόεδρο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να εξετάσει μια συμφωνία που τον κάνει να μοιάζει περισσότερο με ικέτη παρά με ισχυρό άνδρα.

Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη επιβίωση του καθεστώτος θα απαιτούσε την άρση των κυρώσεων.

Και ο χρόνος μετράει για την ανοχή του Τραμπ. Εάν δεν υπάρξει σύντομα γνήσια διπλωματία, μπορεί να ωθηθεί αναπόφευκτα σε μια κλιμάκωση που θα του καταστήσει αδύνατο να κάνει ένα βήμα πίσω και να αποδεχτεί μια διευθέτηση – όποιο και αν είναι το κόστος.

«Μόλις χάσει αυτή την ικανότητα, τα κίνητρά του για μια αποκλιμάκωση, σε σύγκριση με τα κίνητρα για κλιμάκωση, θα μετατοπιστούν ξανά προς τη λάθος κατεύθυνση», δήλωσε η Trita Parsi του Ινστιτούτου Quincy για Υπεύθυνη Πολιτική. «Έτσι, οι Ιρανοί πρέπει να αναγνωρίσουν ότι δεν έχουν όλο τον χρόνο με το μέρος τους, παρόλο που πιθανότατα έχουν περισσότερο χρόνο με το μέρος τους από ό,τι ο Τραμπ».

Τελικά, η μόχλευση σε έναν πόλεμο είναι πολύτιμη μόνο εάν προσφέρει μια στρατηγική νίκη. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν διατηρούν πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να είναι καθοριστικά. Αλλά πρέπει να παίξουν τα χαρτιά τους προσεκτικά. Η αποτυχία καθενός να προσφέρει στον άλλον μια διέξοδο θα μπορούσε να οδηγήσει αυτούς, και τον κόσμο, σε καταστροφή.

