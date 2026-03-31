Νέα επίθεση Τραμπ στους συμμάχους: «Θέλετε καύσιμα; Πάρτε εσείς το Στενό – Να μάθετε να πολεμάτε, δεν θα είμαστε εδώ για βοήθεια»

Πυρά προς τους ευρωπαίους συμμάχους και ειδικά το Λονδίνο εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Θέλετε καύσιμα; ΠΑΡΤΕ εσείς το Στενό του Ορμούζ. Να μάθετε να πολεμάτε, οι ΗΠΑ δεν θα είναι εδώ για να σας βοηθήσουν» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράζοντας την πικρία του για τη στάση της Ευρώπης στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ λίγο αργότερα επιτέθηκε και στη γαλλική κυβέρνηση.

«Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε μόνοι σας, οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς» επισημαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ



«Όλες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεροσκαφών λόγω του Στενού του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αρνήθηκε να εμπλακεί στην καρατόμηση του Ιράν, έχω μια πρόταση για εσάς:Νούμερο 1, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονο, και Νούμερο 2, συγκεντρώστε λίγο καθυστερημένο θάρρος, πηγαίνετε στο Στενό και απλώς ΠΑΡΤΕ ΤΟ. Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε μόνοι σας, οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς. Το Ιράν έχει, ουσιαστικά, αποδεκατιστεί. Το δύσκολο κομμάτι έχει γίνει. Πηγαίνετε να πάρετε το δικό σας πετρέλαιο! Πρόεδρος DJT».

Επίθεση στη Γαλλία σε δεύτερη ανάρτηση

Σε δεύτερη ανάρτησή του ο Τραμπ επιτίθεται στο Παρίσι: «Η χώρα της Γαλλίας δεν άφηνε αεροπλάνα που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικά εφόδια, να πετούν πάνω από γαλλικό έδαφος. Η Γαλλία ήταν ΠΟΛΥ ΑΔΥΝΑΜΗ απέναντι στον ‘’Χασάπη του Ιράν’’, ο οποίος εξουδετερώθηκε με επιτυχία! Οι ΗΠΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ!!! Πρόεδρος DJT».

Εν τω μεταξύ, στη «γραμμή Σάντσεθ» φαίνεται ότι μπαίνει και η Ιταλία, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera, απαγόρευσε σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να προσγειωθούν σε βάσεις στο έδαφός της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας, οι αρχές της χώρας δεν επέτρεψαν σε αεροσκάφη με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή να προσγειωθούν – μάλλον για ανεφοδιασμό – σε βάση στη Σικελία, με το αιτιολογικό ότι τα σχέδια πτήσης φέρεται να υποβλήθηκαν χωρίς την κατάλληλη άδεια και δεν χαρακτηρίζονταν ως αποστολές ρουτίνας ή υλικοτεχνικής υποστήριξης, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούσαν επίσημη έγκριση και κοινοβουλευτική εποπτεία.

