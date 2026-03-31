ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 16:05
31.03.2026 15:30

Νέα επίθεση Τραμπ στους συμμάχους: «Θέλετε καύσιμα; Πάρτε εσείς το Στενό – Να μάθετε να πολεμάτε, δεν θα είμαστε εδώ για βοήθεια»

31.03.2026 15:30
trump 21- new

Πυρά προς τους ευρωπαίους συμμάχους και ειδικά το Λονδίνο εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Θέλετε καύσιμα; ΠΑΡΤΕ εσείς το Στενό του Ορμούζ. Να μάθετε να πολεμάτε, οι ΗΠΑ δεν θα είναι εδώ για να σας βοηθήσουν» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράζοντας την πικρία του για τη στάση της Ευρώπης στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ λίγο αργότερα επιτέθηκε και στη γαλλική κυβέρνηση.

«Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε μόνοι σας, οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς» επισημαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ


«Όλες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεροσκαφών λόγω του Στενού του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αρνήθηκε να εμπλακεί στην καρατόμηση του Ιράν, έχω μια πρόταση για εσάς:Νούμερο 1, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονο, και Νούμερο 2, συγκεντρώστε λίγο καθυστερημένο θάρρος, πηγαίνετε στο Στενό και απλώς ΠΑΡΤΕ ΤΟ. Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε μόνοι σας, οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς. Το Ιράν έχει, ουσιαστικά, αποδεκατιστεί. Το δύσκολο κομμάτι έχει γίνει. Πηγαίνετε να πάρετε το δικό σας πετρέλαιο! Πρόεδρος DJT».

Επίθεση στη Γαλλία σε δεύτερη ανάρτηση

Σε δεύτερη ανάρτησή του ο Τραμπ επιτίθεται στο Παρίσι: «Η χώρα της Γαλλίας δεν άφηνε αεροπλάνα που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικά εφόδια, να πετούν πάνω από γαλλικό έδαφος. Η Γαλλία ήταν ΠΟΛΥ ΑΔΥΝΑΜΗ απέναντι στον ‘’Χασάπη του Ιράν’’, ο οποίος εξουδετερώθηκε με επιτυχία! Οι ΗΠΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ!!! Πρόεδρος DJT».

Εν τω μεταξύ, στη «γραμμή Σάντσεθ» φαίνεται ότι μπαίνει και η Ιταλία, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera, απαγόρευσε σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να προσγειωθούν σε βάσεις στο έδαφός της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας, οι αρχές της χώρας δεν επέτρεψαν σε αεροσκάφη με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή να προσγειωθούν – μάλλον για ανεφοδιασμό – σε βάση στη Σικελία, με το αιτιολογικό ότι τα σχέδια πτήσης φέρεται να υποβλήθηκαν χωρίς την κατάλληλη άδεια και δεν χαρακτηρίζονταν ως αποστολές ρουτίνας ή υλικοτεχνικής υποστήριξης, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούσαν επίσημη έγκριση και κοινοβουλευτική εποπτεία.

karpathos arxaia 99- new
iran-8234
vouli
3. 2026-03-31-THEON-0140
macron_UN_NEW
tired_woman_new
synedrio pasok (2)
tel_aviv_new
aithousa apostolakis tzakri
iisous-nazaret-new
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 16:05
karpathos arxaia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Στο φως εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα από τον 7ο αιώνα π.Χ. από τον βυθό του νησιού (Photos)

iran-8234
ΚΟΣΜΟΣ

«Καθοριστικές» οι επόμενες ημέρες, γρίφος ΗΠΑ για χερσαία στρατεύματα – Νέα χτυπήματα του Ισραήλ στο Ιράν, πλήγματα στο Ισφαχάν από Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στις 17 Απριλίου η προ ημερησίας για τις υποκλοπές

1 / 3