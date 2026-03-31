Έτοιμος για τέλος του πολέμου με κλειστό το Στενό του Ορμούζ ο Τραμπ – Ιρανικό χτύπημα σε δεξαμενόπλοιο στο Ντουμπάι, εκρήξεις σε Τεχεράνη και Ισφαχάν – Όλες οι εξελίξεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν ακόμη και χωρίς το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι ο πόλεμος έχει ξεπεράσει «τα μισά του δρόμου».

Την ίδια στιγμή, οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια πολλαπλασιάζονται, καταγράφονται απώλειες κυανόκρανων στον Λίβανο και εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι ο στρατός χτύπησε μια μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών στο Ισφαχάν με βόμβες τύπου bunker buster βάρους 2.000 λιβρών (907 κιλών), ενώ εκρήξεις ακούγονται και στην Τεχεράνη.

Live οι εξελίξεις:

Σενάριο πρόωρης λήξης χωρίς άνοιγμα του Ορμούζ

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει σε συνεργάτες του ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν ακόμη και αν δεν αποκατασταθεί άμεσα η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ. Μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να παρατείνει τον έλεγχο της Τεχεράνης στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι μια στρατιωτική επιχείρηση για το άνοιγμα του Ορμούζ ενδέχεται να υπερβεί το χρονοδιάγραμμα των 4-6 εβδομάδων που έχει θέσει ο Τραμπ για τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αποδυναμώσει το ιρανικό ναυτικό και τα αποθέματα πυραύλων και στη συνέχεια να περιορίσει τις εχθροπραξίες, ασκώντας διπλωματική πίεση για την αποκατάσταση της εμπορικής ροής.

Σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας, οι ΗΠΑ ενδέχεται να ζητήσουν από συμμάχους στην Ευρώπη και στον Κόλπο να αναλάβουν πρωτοβουλίες για το άνοιγμα του περάσματος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι έχει ήδη επιτευχθεί «αλλαγή καθεστώτος» μέσω των αεροπορικών επιθέσεων, κάνοντας λόγο για «εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους» στην ηγεσία του Ιράν.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανέφερε ότι εξετάζεται η ιδέα να αναλάβουν οι αραβικές χώρες το κόστος του πολέμου.

Νετανιάχου: «Πάνω από τα μισά του δρόμου»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχουν επιτευχθεί «πάνω από τα μισά» των στόχων του πολέμου, διευκρινίζοντας ότι αυτό αφορά τις αποστολές και όχι τη χρονική διάρκεια.

Υποστήριξε ότι έχουν καταφερθεί σοβαρά πλήγματα στο ιρανικό καθεστώς, με χιλιάδες μέλη των Φρουρών της Επανάστασης να έχουν σκοτωθεί, ενώ – όπως είπε – η βιομηχανία όπλων και το πυρηνικό πρόγραμμα βρίσκονται κοντά στην εξουδετέρωση.

Ρούμπιο: Ο πόλεμος θα διαρκέσει εβδομάδες

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε ότι οι βασικοί στρατιωτικοί στόχοι θα επιτευχθούν μέσα σε εβδομάδες και όχι μήνες, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στην καταστροφή σημαντικού μέρους της ιρανικής στρατιωτικής υποδομής.

Ιράν: Καμία διαπραγμάτευση με ΗΠΑ

Η Τεχεράνη διέψευσε ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αν και παραδέχθηκε επαφές μέσω τρίτων χωρών, όπως το Πακιστάν. Το ιρανικό ΥΠΕΞ τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η υπεράσπιση της κυριαρχίας της χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τη Σαουδική Αραβία να απομακρύνει τις αμερικανικές δυνάμεις από το έδαφός της.

Σχέδιο για διόδια στο Στενό του Ορμούζ

Η ιρανική Βουλή ενέκρινε σχέδιο για την επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της Τεχεράνης στη θαλάσσια δίοδο.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης απαγόρευση διέλευσης για πλοία των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και κίνδυνος ρύπανσης

Δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ δέχθηκε επίθεση στο λιμάνι του Ντουμπάι, προκαλώντας πυρκαγιά και φόβους για θαλάσσια ρύπανση, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα.

Παράλληλα, άλλο πετρελαιοφόρο επλήγη από άγνωστο βλήμα κοντά στο Στενό του Ορμούζ και τυλίχθηκε στις φλόγες. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία έχουν πολλαπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου, με τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή να έχει ουσιαστικά παραλύσει.

Έρευνα για νεκρούς κυανόκρανους στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διερευνά τον θάνατο κυανόκρανων του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ευθύνης της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον δύο στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε εκρήξεις άγνωστης αιτίας.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στο Ντουμπάι από πτώση συντριμμιών μετά από αναχαίτιση αντιαεροπορικής άμυνας, που προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν σημαντική άνοδο, με το Brent να ξεπερνά τα 109 δολάρια και το WTI τα 105 δολάρια, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει σε υψηλά σχεδόν τετραετίας, ξεπερνώντας τα 115 δολάρια το βαρέλι.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί για «παγκόσμιο σοκ», ενώ ενισχύονται οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή ενόψει πιθανής χερσαίας επέμβασης.

