Πανικός στον αέρα στη Βραζιλία: Κινητήρας αεροσκάφους πήρε φωτιά κατά την απογείωση (Video)

Στιγμές τρόμου βίωσαν οι επιβάτες πτήσης της Delta Air Lines από τη Βραζιλία όταν ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους παρουσίασε σοβαρή βλάβη κατά την απογείωση, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά και να πεταχτούν σπινθήρες.

Η πτήση DL104, που είχε προορισμό την Ατλάντα, μετέφερε 272 επιβάτες και 14 μέλη πληρώματος όταν έλαβε χώρα το περιστατικό στο αεροδρόμιο Γκουαρουλιός, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Delta flight's engine explodes in heart-stopping video – forcing packed plane to make emergency landing https://t.co/J2BtBQqqJa pic.twitter.com/qnnisRknXu — New York Post (@nypost) March 30, 2026

Στα social media κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που σπινθήρες εκτοξεύονται από τον αριστερό κινητήρα ενώ το Airbus A330-300 μόλις είχε απογειωθεί, προκαλώντας τρόμο και πανικό μέσα στην καμπίνα.

🚨 DRAMATIC FOOTAGE: A passenger aboard Delta flight DL104 captured video of the aircraft’s left engine failing and catching fire shortly after takeoff from São Paulo Airport. The flight, which was en route to Atlanta, was forced to turn back and landed safely at GRU.



🎥:… pic.twitter.com/9r09VKxIhg — Breaking911 (@Breaking911) March 30, 2026

Η εταιρεία χαρακτήρισε το περιστατικό «μηχανικό πρόβλημα», τονίζοντας ότι το αεροπλάνο επέστρεψε με ασφάλεια και προσγειώθηκε εκτάκτως, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης του αεροδρομίου να βρίσκονται επί τόπου. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό με λεωφορεία.

Σημειώνεται ότι, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η Delta ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση και επανέλαβε ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

