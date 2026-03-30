ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 00:50
30.03.2026 23:29

Πανικός στον αέρα στη Βραζιλία: Κινητήρας αεροσκάφους πήρε φωτιά κατά την απογείωση (Video)

30.03.2026 23:29
Στιγμές τρόμου βίωσαν οι επιβάτες πτήσης της Delta Air Lines από τη Βραζιλία όταν ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους παρουσίασε σοβαρή βλάβη κατά την απογείωση, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά και να πεταχτούν σπινθήρες.

Η πτήση DL104, που είχε προορισμό την Ατλάντα, μετέφερε 272 επιβάτες και 14 μέλη πληρώματος όταν έλαβε χώρα το περιστατικό στο αεροδρόμιο Γκουαρουλιός, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Στα social media κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που σπινθήρες εκτοξεύονται από τον αριστερό κινητήρα ενώ το Airbus A330-300 μόλις είχε απογειωθεί, προκαλώντας τρόμο και πανικό μέσα στην καμπίνα.

Η εταιρεία χαρακτήρισε το περιστατικό «μηχανικό πρόβλημα», τονίζοντας ότι το αεροπλάνο επέστρεψε με ασφάλεια και προσγειώθηκε εκτάκτως, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης του αεροδρομίου να βρίσκονται επί τόπου. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό με λεωφορεία.

Σημειώνεται ότι, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η Delta ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση και επανέλαβε ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 00:50
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει να στείλει τον… λογαριασμό στις χώρες του Κόλπου – Το Ιράν σκέφτεται να βάλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ – Όλες οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δεκαπεντάχρονος μαθητής πυροβόλησε καθηγήτρια σε σχολείο του Τέξας και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

LIFESTYLE

Νόρα Βαλσάμη: Ο γιος της δημοσίευσε μία σπάνια φωτογραφία της αγαπημένης ηθοποιού που έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα»

