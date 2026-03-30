Τι είναι το «ενεργειακό lockdown»; Αποκωδικοποιώντας τον όρο που κερδίζει έδαφος εν μέσω πολέμου στο Ιράν

Θα δουν χώρες σε όλο τον κόσμο ένα lockdown παρόμοιο με αυτό της πανδημίας Covid λόγω της ενεργειακής κρίσης που προκύπτει από τον πόλεμο που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν;

Ο όρος «ενεργειακό lockdown» έχει κερδίσει έδαφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να αναρωτιούνται αν η χώρα τους θα είναι η επόμενη που θα επιβάλει περιορισμούς εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Αρκετές χώρες έχουν ανακοινώσει περιορισμούς, με στόχο την εξοικονόμηση καυσίμων, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει πληγεί, χωρίς την ελεύθερη κυκλοφορία πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Τι είναι το «ενεργειακό lockdown»;

Δεδομένου ότι ο όρος επινοήθηκε από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δεν είναι στην πραγματικότητα επίσημη φράση, δεν υπάρχει σαφής ορισμός του «ενεργειακού lockdown». Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τρέχουσα κατάσταση, όπου οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες υιοθετούν μέτρα που περιορίζουν τη χρήση ή την κυκλοφορία ενέργειας, προκειμένου να διατηρήσουν τα περιορισμένα ενεργειακά αποθέματα.

Έχει να κάνει με την ιδέα ότι οι κοινωνίες ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξουν δραματικά τον τρόπο με τον οποίο παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια λόγω των οξέων ελλείψεων και της απότομης αύξησης των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο πόλεμος στο Ιράν και ιδίως οι διαταραχές στις εξαγωγές μέσω του Στενού του Ορμούζ – ενός κρίσιμου κόμβου διαμετακόμισης για περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου – έχει προκαλέσει ένα σοκ εφοδιασμού καυσίμων και φυσικού αερίου που σφίγγει τις παγκόσμιες αγορές και αναγκάζει τις χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς να εξετάσουν μέτρα από την πλευρά της ζήτησης, όπως η ενθάρρυνση της τηλεργασίας, η μείωση των μετακινήσεων, η μείωση των ορίων ταχύτητας και άλλα μέτρα για την επέκταση των περιορισμένων πόρων καθώς οι τιμές ανεβαίνουν και τα αποθέματα γίνονται ασταθή.

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον όρο «ενεργειακό lockdown» για να δημιουργήσουν παραλληλισμούς με τα lockdown της πανδημίας COVID-19 λόγω του τρόπου με τον οποίο αυτά τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καθημερινή ζωή, για παράδειγμα, λιγότεροι μετακινούμενοι στους δρόμους, λιγότερα μη απαραίτητα ταξίδια και πιο αυστηρές συμπεριφορές εξοικονόμησης ενέργειας. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σενάριο στο οποίο η διαθεσιμότητα ενέργειας περιορίζεται τόσο πολύ που οι συνήθεις οικονομικές και κοινωνικές ρουτίνες τροποποιούνται σημαντικά για να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος και οι περιορισμένες προμήθειες, ακόμη και αν αυτές οι αλλαγές είναι εθελοντικές, συνιστώμενες ή προσωρινές αντί να επιβάλλονται από το νόμο.

Γιατί ο όρος κερδίζει δυναμική στο Διαδίκτυο;

Ο όρος «ενεργειακό lockdown» κέρδισε δυναμική τις τελευταίες ημέρες, αφότου οι χώρες άρχισαν να ανακοινώνουν περιορισμούς. Απέκτησε μεγαλύτερη σημασία αφότου ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) συνέστησε στις κυβερνήσεις να ανακοινώσουν περιορισμούς για την εξοικονόμηση καυσίμων.

Τι συστήνει ο IEA:

Εργασία από το σπίτι όπου είναι δυνατόν Μειώστε τα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους κατά τουλάχιστον 10 χλμ./ώρα Ενθαρρύνετε τις δημόσιες συγκοινωνίες Εναλλαγή πρόσβασης με ιδιωτικό αυτοκίνητο στους δρόμους των μεγάλων πόλεων σε διαφορετικές ημέρες Αυξήστε την κοινή χρήση αυτοκινήτων και υιοθετήστε αποτελεσματικές πρακτικές οδήγησης Αποδοτική οδήγηση για οδικά επαγγελματικά οχήματα και παράδοση αγαθών Απολαύστε τη χρήση υγραερίου από τις μεταφορές Αποφύγετε τα αεροπορικά ταξίδια όπου υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές Όπου είναι δυνατόν, μεταβείτε σε άλλες σύγχρονες λύσεις μαγειρέματος

Ποιες χώρες έχουν ανακοινώσει περιορισμούς εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου;

Στη Σρι Λάνκα, οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών οχημάτων μπορούν να αγοράσουν μόνο έως μια σταθερή εβδομαδιαία ποσόστωση βενζίνης χρησιμοποιώντας ένα εθνικό σύστημα καρτών καυσίμων που βασίζεται σε κωδικό QR. Έχουν επίσης κηρυχθεί αργίες για σχολεία, πανεπιστήμια και μη απαραίτητο κυβερνητικό προσωπικό για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.

Στη Μιανμάρ, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα μονών-ζυγών με βάση τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που καθορίζει πότε τα ιδιωτικά οχήματα μπορούν να ανεφοδιαστούν με καύσιμα. Σοβαρές ελλείψεις έχουν επίσης κλείσει πολλές αντλίες πετρελαίου.

Στο Μπουτάν, οι πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία καυσίμων έχουν απαγορευτεί για την αποτροπή της αποθήκευσης. Οι προμήθειες δίνονται κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και βασικές υπηρεσίες.

Στη Σλοβακία, οι αρχές έχουν επιβάλει επίσημες ποσοστώσεις αγοράς για να σταματήσουν τη συσσώρευση ντίζελ.

Στη Σλοβενία, ο δεύτερος μεγαλύτερος λιανοπωλητής καυσίμων της χώρας έχει περιορίσει την ποσότητα καυσίμων που μπορούν να αγοράσουν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά ανά επίσκεψη.

Στη Νότια Αφρική, έχουν εισαχθεί μηχανισμοί ελεγχόμενης κατανομής σε όλες τις βιομηχανίες για τη διαχείριση της προσφοράς ντίζελ και την αποτροπή πανικού των αγορών.

Στην Κένυα, η προμήθεια με δελτίο καυσίμων έχει ξεκινήσει στην εγχώρια αγορά, παράλληλα με μια προσωρινή διακοπή των εξαγωγών καθώς τα αποθέματα εξαντλούνται.

Μειώσεις Εβδομάδων Εργασίας & Εργασία από Απόσταση

Στο Πακιστάν, τα κυβερνητικά γραφεία λειτουργούν πλέον με τετραήμερη εβδομάδα εργασίας. Οι κατανομές καυσίμων για τις υπηρεσίες έχουν επίσης μειωθεί κατά 50%.

Στις Φιλιππίνες, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν μεταβεί σε τετραήμερη εβδομάδα εργασίας και τα μη απαραίτητα επίσημα ταξίδια έχουν περιοριστεί.

Στο Λάος, ισχύουν υποχρεωτικοί κανόνες εργασίας από το σπίτι για τους δημόσιους υπαλλήλους, μαζί με εναλλασσόμενες βάρδιες για τη μείωση των μετακινήσεων.

Στο Βιετνάμ, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να επιτρέψουν την εργασία από απόσταση και οι πολίτες συμβουλεύονται να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες πιο συχνά.

Περιορισμοί Μεταφορών & Κινητικότητας

Στη Νέα Ζηλανδία, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αναβίωσης των εβδομαδιαίων «ημέρων χωρίς αυτοκίνητο», απαιτώντας από τους οδηγούς να μένουν εκτός δρόμου μία καθορισμένη ημέρα κάθε εβδομάδα. Ένα σύστημα Amber Alert παρακολουθεί τα εθνικά αποθέματα καυσίμων και οι αυξανόμενες τιμές έχουν οδηγήσει σε μεγάλης κλίμακας ακυρώσεις πτήσεων από τον εθνικό αερομεταφορέα.

Στο Βιετνάμ, η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών προωθείται ενεργά έναντι των μετακινήσεων με ιδιωτικά οχήματα.

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας

Στο Μπαγκλαντές, όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν μεταβεί σε διαδικτυακά μαθήματα. Τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν προγραμματισμένες πολύωρες εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος, ώστε το ηλεκτρικό ρεύμα να μπορεί να διοχετεύεται σε βιομηχανίες με προτεραιότητα στις εξαγωγές.

Στην Αίγυπτο, οι κανόνες εξοικονόμησης ενέργειας απαιτούν τα εμπορικά κέντρα και τα εστιατόρια να κλείνουν έως τις 9 μ.μ. και τα κυβερνητικά κτίρια έως νωρίς το βράδυ. Οι φωτισμένες διαφημιστικές πινακίδες έχουν σβήσει.

Διακοπές στην τροφοδοσία καυσίμων και κλείσιμο πρατηρίων

Οι Φιλιππίνες έχουν κηρύξει επίσημα κατάσταση εθνικής ενεργειακής έκτακτης ανάγκης σε απάντηση στο αυξανόμενο κόστος καυσίμων και στα προβλήματα εφοδιασμού που συνδέονται με τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Πρόκειται για επίσημη εκτελεστική εντολή για την ενεργοποίηση μέτρων έκτακτης ανάγκης που αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της τροφοδοσίας και των τιμών καυσίμων.

Στην Καμπότζη, περίπου το ένα τρίτο των πρατηρίων καυσίμων έχουν κλείσει λόγω ελλείψεων εφοδιασμού.

