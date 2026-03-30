Ο Ρούμπιο λέει στο Al Jazeera ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στο Al Jazeera ότι τα Στενά του Ορμούζ θα «ξανανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» εν μέσω πολέμου με το Ιράν.

Η αποκλειστική συνέντευξη δόθηκε τη στιγμή που έχουν αυξηθεί οι εικασίες για πιθανή ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν.

Αυτό θα αποτελούσε μια νέα φάση στη σκληρή σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, ακόμη και την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν «συνεχιζόμενες άμεσες συνομιλίες μεταξύ των μερών στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διεξάγονται κυρίως μέσω μεσαζόντων».

Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «προτιμούσε πάντα τη διπλωματία και επιδιώκει να καταλήξει σε μια λύση – κάτι που θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί νωρίτερα».

Κάλεσε περαιτέρω το Ιράν να λάβει «συγκεκριμένα βήματα» για να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να σταματήσει την «κατασκευή drones και πυραύλων».

«Πρέπει επίσης να σταματήσει να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και να σταματήσει την παραγωγή όπλων που απειλούν τους γείτονές του», είπε.

«Οι πύραυλοι μικρής εμβέλειας που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εξυπηρετούν μόνο έναν σκοπό: να επιτεθούν στη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν».

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει στην ελεύθερη κυκλοφορία, αναστατώνοντας τις διεθνείς αγορές πετρελαίου, ο Ρούμπιο εξέφρασε αισιοδοξία ότι θα ανοίξει ξανά.

«Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μόλις ολοκληρωθεί η στρατιωτική μας επιχείρηση στο Ιράν», είπε.

«Τα στενά θα ανοίξουν ξανά είτε με τη συγκατάθεση του Ιράν είτε μέσω ενός διεθνούς συνασπισμού που θα περιλαμβάνει τις ΗΠΑ», είπε.

