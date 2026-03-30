ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 18:13
30.03.2026 17:39

Ο Ρούμπιο λέει στο Al Jazeera ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στο Al Jazeera ότι τα Στενά του Ορμούζ θα «ξανανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» εν μέσω πολέμου με το Ιράν.

Η αποκλειστική συνέντευξη δόθηκε τη στιγμή που έχουν αυξηθεί οι εικασίες για πιθανή ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν.

Αυτό θα αποτελούσε μια νέα φάση στη σκληρή σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, ακόμη και την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν «συνεχιζόμενες άμεσες συνομιλίες μεταξύ των μερών στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διεξάγονται κυρίως μέσω μεσαζόντων».

Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «προτιμούσε πάντα τη διπλωματία και επιδιώκει να καταλήξει σε μια λύση – κάτι που θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί νωρίτερα».

Κάλεσε περαιτέρω το Ιράν να λάβει «συγκεκριμένα βήματα» για να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να σταματήσει την «κατασκευή drones και πυραύλων».

«Πρέπει επίσης να σταματήσει να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και να σταματήσει την παραγωγή όπλων που απειλούν τους γείτονές του», είπε.

«Οι πύραυλοι μικρής εμβέλειας που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εξυπηρετούν μόνο έναν σκοπό: να επιτεθούν στη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν».

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει στην ελεύθερη κυκλοφορία, αναστατώνοντας τις διεθνείς αγορές πετρελαίου, ο Ρούμπιο εξέφρασε αισιοδοξία ότι θα ανοίξει ξανά.

«Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μόλις ολοκληρωθεί η στρατιωτική μας επιχείρηση στο Ιράν», είπε.

«Τα στενά θα ανοίξουν ξανά είτε με τη συγκατάθεση του Ιράν είτε μέσω ενός διεθνούς συνασπισμού που θα περιλαμβάνει τις ΗΠΑ», είπε.

Αναχαιτίστηκε και 4ος ιρανικός πύραυλος στην Τουρκία – Στη Μέση Ανατολή εκατοντάδες μέλη των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ – Χτύπημα σε ισραηλινό διυλιστήριο – Live οι εξελίξεις

Πρωτοπόρος και την Παρασκευή (27/3) στην κούρσα τηλεθέασης ο Alpha

Το βίντεο του Λευκού Οίκου για την 25η Μαρτίου: «Ζήτω η Ελλάδα, God Bless America»

Κακοκαιρία Erminio: Βροχές και καταιγίδες από την Τρίτη – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα – Ο χάρτης του Meteo

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, πέθανε ο Βασίλης Γκούμας

Το Μαξίμου και οι κάλπες, νέα εξεταστική για υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πήγε φουλ αντιδεξιά, οι ενωτικοί Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, ο ερχομός Τσίπρα και οι κινήσεις του ΑΝΤ1

Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

ΠΑΣΟΚ: Το συνέδριο του αντιδεξιού δρόμου, η φραγή σε Μητσοτάκη και το… φράγμα σε Τσίπρα – Κερδισμένοι και χαμένοι  

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

