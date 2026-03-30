ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 18:13
30.03.2026 16:41

Σουηδός κατηγορείται ότι εξέδιδε τη σύζυγό του σε περισσότερους από 120 άνδρες

Ένας Σουηδός εισαγγελέας απήγγειλε σήμερα κατηγορίες σε έναν άνδρα ότι εξέδιδε τη σύζυγό του, εξαναγκάζοντας την να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις με πάνω από 120 άνδρες, με τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν να είναι για διακεκριμένη μαστροπεία, βιασμό και σεξουαλική επίθεση.

Ο 62χρονος άνδρας συνελήφθη στα τέλη Οκτωβρίου και προφυλακίστηκε αφού η σύζυγός του τον κατήγγειλε στην αστυνομία στη βόρεια Σουηδία.

Φέρεται να αποκτούσε οικονομικά οφέλη για χρόνια εξαναγκάζοντας τη σύζυγό του «να επιδίδεται και να υποτάσσεται σε σεξουαλικές πράξεις», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο άνδρας κατηγορείται για δημοσίευση διαδικτυακών διαφημίσεων, οργάνωση συναντήσεων, παρακολούθηση και πίεση στη γυναίκα να προβαίνει σε σεξουαλικές πράξεις στο διαδίκτυο προκειμένου να προσελκύει περισσότερους πελάτες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κατηγορείται επίσης ότι ήταν βίαιος, την απειλούσε και εκμεταλλευόταν τον εθισμό της στα ναρκωτικά, με τον εισαγγελέα να περιγράφει τις πράξεις του άνδρα ως «αδίστακτη εκμετάλλευση».

Το κατηγορητήριο περιγράφει επίσης λεπτομερώς πολλές απειλές που δέχτηκε η καταγγέλλουσα, με τον ίδιο τον άνδρα να την προειδοποιεί για τον κίνδυνο να απελευθερώσει «το τέρας».

Η εισαγγελέας Ίντα Ανερστέντ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Φεβρουάριο ότι περίπου 120 άτομα που ήταν ύποπτα για αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών είχαν ταυτοποιηθεί. Τα φερόμενα αδικήματα έλαβαν χώρα μεταξύ 11 Αυγούστου 2022 και 21 Οκτωβρίου 2025.

Ο άνδρας —ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες— κατηγορείται επίσης για οκτώ βιασμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με πελάτη, τέσσερις απόπειρες βιασμού και τέσσερις επιθέσεις εναντίον της συζύγου του.

«Αυτή η γυναίκα έχει πέσει θύμα σοβαρών εγκλημάτων», δήλωσε στο AFP η δικηγόρος της, Σίλβια Ινγκολφσόντιρ. «Ελπίζει τώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SVT, ο άνδρας ήταν υψηλόβαθμο μέλος της λέσχης μοτοσικλετιστών Hells Angels. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέφερε επίσης ότι η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 13 Απριλίου.

