Πέλλα: Ο ταξιδιωτικός σάκος έκρυβε 17 κιλά κάνναβη

Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας, ένας αλλοδαπός άνδρας, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στην κατοχή του βρέθηκε ταξιδιωτικός σάκος, που περιείχε 18 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 16 κιλών και 945 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Διαβάστε επίσης:

