Την ενοχή του βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου για το επεισόδιο με τον Βασίλη Γραμμένο πρότεινε ο εισαγγελέας

Να κηρυχθεί ένοχος ο Κωνσταντίνος Φλώρος για την επίθεση εναντίον του Βασίλη Γραμμένου στο περιστύλιο της Βουλής τον Απρίλιο του 2024 πρότεινε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

«Ο κατηγορούμενος βιαιοπράγησε και η πράξη έχει την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση που απαιτεί ο νόμος», σημείωσε ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του και ζήτησε την καταδίκη του ανεξάρτητου βουλευτή, που προέρχεται από τους «Σπαρτιάτες».

Κωνσταντίνος Φλώρος: Λάθος η αντίδρασή μου, όταν εξύβρισε τη μητέρα μου

Κατά την απολογία του, ο Κωνσταντίνος Φλώρος παραδέχθηκε ότι η συμπεριφορά του ήταν λάθος, όμως επέμεινε ότι η αιτία ήταν το ότι ο κ. Γραμμένος εξύβρισε τη μητέρα του.

«Ενήργησα ορμώμενος από το συναίσθημα. Ήταν λάθος η αντίδρασή μου. Δεν περίμενα να αντιδράσω έτσι, όταν μίλησε με αυτόν τον τρόπο για τη μητέρα μου θα αναλάβω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί», ανέφερε ο κατηγορούμενος βουλευτής στην αρχή της απολογίας του.

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος αντιμετωπίζει το κακούργημα της της άσκησης βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του υποστήριξε πως δεν είχε πρόθεση να αποτρέψει τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης να ασκήσει τα καθήκοντά του και να λάβει μέρος στην ψηφοφορία για άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου.

«Αν έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη, θα ζητούσα από τη μητέρα μου»

Υποστήριξε πως ο κ. Γραμμένος του φώναξε «μη μιλάς εσύ, ρε σκουπίδι» και στη συνέχεια του έκανε νοήματα και του είπε «εσένα τη μανούλα σου θα τη…., θα σου φορέσω βραχιολάκια».

«Βγαίνω από την αίθουσα. Τον έψαχνα, ήταν μαζί με τον αστυνομικό, του ζητώ εξηγήσεις, τι πρόβλημα έχεις μαζί μου, να το λύσουμε σαν άνδρες. Με σπρώχνει, τον σπρώχνω, με σπρώχνει, τον αρπάζω από τον γιακά και του έβαλα τρικλοποδιά», είπε ο κ.Φλώρος στην απολογία του και πρόσθεσε:

«Λάθος; λάθος, λάθος η αντίδρασή μου. Αν έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη θα ζητούσα από τη μητέρα μου, αν δεν την είχα υπερασπιστεί και από τους πολίτες που με ψήφισαν.

Αν δεν είχα τα περιοριστικά μέτρα, να μην τον πλησιάζω και να μην επικοινωνώ θα είχα έρθει σε επαφή μαζί του.

Έγιναν προσπάθειες να τα βρούμε από τον πρόεδρο της Βουλής και εγώ από την πλευρά μου είμαι θετικός.

Αν ο κ. Γραμμένος πάει και στη μητέρα μου να πει ότι ήταν λάθος, για μένα θα τελείωνε. Θα προβώ και σε απόσυρση της μήνυσης που έχω καταθέσει».

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων.

