Πέθανε ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος, ένας καλλιτέχνης που συνέδεσε το όνομά του με μια μακρά και αξιοσημείωτη διαδρομή τόσο στο εγχώριο θέατρο, όσο τη μικρή αλλά και τη μεγάλη οθόνη.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σπύρος Μπιμπίλας, εξαίροντας την προσφορά του εκλιπόντος ηθοποιού στην τέχνη και τους δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους που ενσάρκωσε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Όπως έγινε γνωστό, η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δημητσάνα, όπου και θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του.

«Δυστυχώς ακόμα ένας αγαπημένος μας ηθοποιός έφυγε σήμερα από κοντά μας. Στα 91 του ο Τάκης Παναγόπουλος ένας αθόρυβος κι ακάματος ηθοποιός με σημαντική πορεία στο θέατρο και με δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ένας αγωνιστής εργάτης του θεάτρου και πολιτικοποιημένος άνθρωπος…Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Δημητσάνα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Τακη…» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

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