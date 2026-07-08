Πέθανε ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος

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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος, ένας καλλιτέχνης που συνέδεσε το όνομά του με μια μακρά και αξιοσημείωτη διαδρομή τόσο στο εγχώριο θέατρο, όσο τη μικρή αλλά και τη μεγάλη οθόνη.
Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σπύρος Μπιμπίλας, εξαίροντας την προσφορά του εκλιπόντος ηθοποιού στην τέχνη και τους δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους που ενσάρκωσε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.
Όπως έγινε γνωστό, η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δημητσάνα, όπου και θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του.
«Δυστυχώς ακόμα ένας αγαπημένος μας ηθοποιός έφυγε σήμερα από κοντά μας. Στα 91 του ο Τάκης Παναγόπουλος ένας αθόρυβος κι ακάματος ηθοποιός με σημαντική πορεία στο θέατρο και με δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
Ένας αγωνιστής εργάτης του θεάτρου και πολιτικοποιημένος άνθρωπος…Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Δημητσάνα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Τακη…» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.
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